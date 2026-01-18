Tiho i bez ikakve najave : Dva dana nakon dolaska njemačka vojska napustila Grenland!

Njemački admiral Pauly je juče izjavio da su razmijenili mišljenja s Dancima i drugima o mogućnostima daljnje saradnje na Grenlandu, da su o tome izvijestili Berlin – i da sada čekaju odgovor o tome šta će biti odobreno kako bi s Dancima razgovarali o sljedećim koracima.

Je li ovo odgovor Berlina na Trumpovo uvođenje carina?