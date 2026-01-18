Tiho i bez ikakve najave : Dva dana nakon dolaska njemačka vojska napustila Grenland!
Izviđački tim njemačkih oružanih snaga “tiho i tajno” napušta Grenland, objavio je u nedjelju Bild čiji je reporter snimio “15 vojnika, predvođenih kontraadmiralom Stefanom Paulyjem (61), na aerodromu Nuuk”, kako iznenada napuštaju ovo dansko ostrvo.
Jučer je objavljeno da će vojnici ostati duže nego što je planirano, a već danas njemačke oružane snage otišle su u tajnosti – bez ikakve najave, obavještenja ili drugog objašnjenja. Glasnogovornik misije na mjesta događaja u početku nije odgovarao na upite ili pozive Bilda. Ni iz Berlina nije bilo objašnjenja.
Prema njemačkom listu, naredba za odlazak stigla je iz Berlina rano jutros.
“Vojnicima na terenu nije dato nikakvo objašnjenje – ništa. Samo: Povratak! Svi zakazani sastanci morali su hitno biti otkazani. Polazak je bio u podne. Vojnici su stoga bili na Grenlandu manje od dva dana: 44 sata od slijetanja do polijetanja”, podsjeća Bild.
Njemački admiral Pauly je juče izjavio da su razmijenili mišljenja s Dancima i drugima o mogućnostima daljnje saradnje na Grenlandu, da su o tome izvijestili Berlin – i da sada čekaju odgovor o tome šta će biti odobreno kako bi s Dancima razgovarali o sljedećim koracima.
Je li ovo odgovor Berlina na Trumpovo uvođenje carina?
Ali to se očigledno nije dogodilo: General je dao izjavu jučer u 15:30 sati po lokalnom vremenu (18:30 sati po centralnoevropskom vremenu). Jutros u 8:30 sati (po lokalnom vremenu), vojnici su već bili na aerodromu sa svom svojom opremom.
Petnaest vojnika iz kopnene vojske, zračnih snaga i mornarice stiglo je na Grenland u petak u okviru izviđačke misije koju su na poziv Danske izvršile države NATO-a.
Cilj misije: provođenje vježbi i istraživanje potencijalnih budućih mogućnosti za obuku i raspoređivanje. Raspoređivanje je pokrenuto nakon što je u srijedu u Washingtonu propao sastanak ministara vanjskih poslova Danske, Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država.
(Kliker.info-N1)
Komentari