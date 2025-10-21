hamburger-icon

Tihi odlazak mostarskog Che Guevare : Preminuo Muharem Hindić Mušica

21 Oktobra
06:04 2025
Mostar je izgubio jednu od svojih najprepoznatljivijih i najupornijih figura građanskog aktivizma – preminuo je Muharem Hindić Mušica, poznat kao “usamljeni demonstrant sa Španskog trga”.

Vijest o njegovoj smrti potvrdili su građani Mostara putem društvenih mreža, izražavajući tugu i poštovanje prema čovjeku koji je godinama simbolizirao borbu za pravdu, slobodu i dostojanstvo.

Kako javljaju mostarski portali važio je za neformalnog vođu mostarskih protesta, a sve je, kako je pričao, počelo u ljeto 2013. godine kada su građani izašli na trg zbog problema sa jedinstvenim matičnim brojevima i trajalo je godinama. Bio je hapšen i premlaćivan od strane mostarske policije, ali je ostao ustrajan i nepokolebljiv. Ni to ga nije spriječilo da nastavi sa svojim svakodnevnim aktivnostima na Španskom trgu.

Popularni Mušica svoje poruke, megafonom ili putem transparenata koje je držao cjelodnevno na vrelom mostarskom suncu je usmjeravao ka mladima, a isticao je da mu je životna želja da oni zauzmu ključne fotelje u gradu na Neretvi.

Povodom odlaska  mostarskog “Che Guevare” čiji su  performansi , parole i poruke preko megafona godinama  upozoravali  vlast da ničija neće  gorjeti do zore i otvarali  oči  građanima kako bi konačno uvidjeli da nacionalizam, korupcija , kriminal i nepotizam ni jednom društvu nisu ništa dobro donijeli, ponovo objavljujemo intervju koji je Mušica daleke 2016. godine dao našem portalu.

Muharem Hindić Mušica : Biće vjerujem buna, nereda i protesta protiv vlasti, a ne rata između naroda kako neki misle !

(Kliker.info)

 

