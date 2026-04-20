Ujedinjeni Arapski Emirati započeli su razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o mogućnosti finansijske podrške ako rat s Iranom gurne ovu naftom bogatu zaljevsku državu dublje u krizu, izvještava The Wall Street Journal. Prema američkim zvaničnicima, guverner centralne banke UAE, Khaled Mohamed Balama, pokrenuo je ideju o valutnoj swap liniji s ministrom finansija Scottom Bessentom i zvaničnicima Ministarstva finansija i Federalnih rezervi na sastancima u Washingtonu prošle sedmice.

Strah od ekonomskog kolapsa

Emirati su naglasili da su do sada izbjegli najgore ekonomske posljedice sukoba, ali da im i dalje može biti potrebna finansijska pomoć.

Razgovori odražavaju zabrinutost UAE da bi rat mogao nanijeti ogromnu štetu njihovoj ekonomiji i njihovoj poziciji globalnog finansijskog centra. Glavni rizici su iscrpljivanje deviznih rezervi i egzodus investitora koji su nekada zemlju smatrali stabilnim i sigurnim utočištem za svoj novac.

Sukob je oštetio naftnu i gasnu infrastrukturu UAE i spriječio prodaju tankerske nafte kroz Hormuški moreuz, lišavajući zemlju ključnog izvora prihoda u dolarima.

Prijetnja dolaru

Zvaničnici Emirata još nisu podnijeli formalni zahtjev za takozvanu swap liniju, koja bi Centralnoj banci UAE omogućila jeftin pristup dolarima za podršku domaćoj valuti ili jačanje deviznih rezervi u slučaju krize likvidnosti. U razgovorima s američkom stranom, opisali su prijedlog kao preliminarni i preventivni, prema američkim zvaničnicima.

Međutim, naglasili su da je odluka predsjednika Trumpa da napadne Iran uvukla njihovu zemlju u razoran sukob čije se posljedice možda još ne osjećaju u potpunosti. Emirati su rekli svojim američkim kolegama da bi, u slučaju nedostatka dolara, mogli biti prisiljeni koristiti kineski juan ili druge valute za prodaju nafte i obavljanje drugih transakcija.

Takav scenario predstavlja implicitnu prijetnju američkom dolaru, čija globalna dominacija dijelom počiva na njegovoj gotovo isključivoj upotrebi u naftnim transakcijama. Centralna banka UAE nije odgovorila na zahtjeve za komentar, a glasnogovornik FED-a odbio je komentirati situaciju.

Ograničene mogućnosti za pomoć

Swap linije obično administrira Federalna rezerva, ali neki zvaničnici kažu da je malo vjerovatno da bi njen politički odbor odobrio takav aranžman za UAE. Fed ih obično rezerviše kako bi ublažio ozbiljne pritiske na finansijska tržišta koji bi se mogli preliti na američku ekonomiju.

Ima stalne aranžmane sa centralnim bankama Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, Japana, Švicarske i Evropske unije. U vremenima pojačanog stresa, kao što je bilo 2020. godine, Fed je proširio swap linije na devet drugih centralnih banaka, uključujući one u Meksiku, Južnoj Koreji i Brazilu.

UAE ima manje direktnih veza sa američkim tržištima od tradicionalnih korisnika linija. Međutim, Ministarstvo finansija SAD-a nedavno je obezbijedilo alternativne aranžmane bez FED-a, kao što je prošlogodišnja swap linija od 20 milijardi dolara za Argentinu putem Instrumenta za stabilizaciju deviznog kursa.

Posljedice rata

Prije nego što je primirje stupilo na snagu 17. aprila, Iran je bio posebno agresivan u ciljanju UAE, ispalivši više od 2.800 dronova i raketa, od kojih je većina oborena, prema podacima Ministarstva odbrane UAE. Emiratski dirham je vezan za dolar i podržan sa 270 milijardi dolara deviznih rezervi, ali rat ga je stavio pod pritisak zbog rizika od odliva kapitala i volatilnosti berze.

Agencija za kreditni rejting S&P Global saopštila je u izvještaju od 6. marta da će “značajna fiskalna, ekonomska, vanjska i politička fleksibilnost” UAE “djelovati kao efikasan tampon” protiv ekonomskog uticaja rata. Međutim, upozorila je da “potencijal za produžene poremećaje” izvoza nafte i oštećenje infrastrukture “predstavlja jasan rizik za naše izglede”.

U međuvremenu, UAE su zaprijetile da će zamrznuti milijarde dolara iranske imovine koja se drži u toj zaljevskoj državi, prekidajući jednu od ključnih ekonomskih puteva života Teherana. Takav potez, s druge strane, poremetio bi unosne trgovinske veze s Iranom i naštetio reputaciji UAE kao sigurnog utočišta za kapital iz politički osjetljivih izvora, poput Rusije.

(Kliker.info-Index)