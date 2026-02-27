The Wall Street Journal : Rekordan broj Amerikanaca napušta Ameriku !

Sjedinjene Američke Države prošle su godine doživjele nešto što se nije dogodilo još od Velike depresije: više se ljudi iselilo nego što se u zemlju uselilo. Trumpova administracija negativnu neto migraciju predstavila je kao dokaz uspješne politike deportacija i ograničavanja viza, no paralelno s tim raste i broj američkih građana koji napuštaju zemlju u potrazi za pristupačnijim životom, piše The Wall Street Journal.

Važno je pritom naglasiti da negativna neto migracija prije svega proizlazi iz snažnog pada imigracije i povećanih deportacija, a ne isključivo iz rasta broja američkih građana koji odlaze.

Novi američki san: Život izvan Amerike

SAD još od Eisenhowerove administracije ne prikuplja sistemske podatke o odlascima građana, ali boravišne dozvole, kupnje nekretnina i upisi na fakultete u više od 50 zemalja pokazuju da Amerikanci u rekordnom broju odlaze iz zemlje. Procjenjuje se da danas između četiri i devet miliona Amerikanaca živi izvan SAD-a.

Lisabon, Dublin i Barcelona postali su simboli novog vala iseljavanja. U portugalskoj prijestolnici toliko je Amerikanaca kupilo stanove da se novopridošli žale kako češće čuju engleski nego portugalski. U dublinskoj četvrti Grand Canal Dock, prema agentima za nekretnine, svaki petnaesti stanovnik rođen je u SAD-u – veći udio nego irskih imigranata u Americi tokom egzodusa nakon Velike gladi.

Dolazak američkih radnika na daljinu izazvao je i proteste na Baliju, u Kolumbiji i na Tajlandu, gdje lokalno stanovništvo upozorava na rast cijena i gentrifikaciju. Više od 100.000 mladih Amerikanaca upisalo je studij u inostranstvu u potrazi za pristupačnijim diplomama, dok se stariji građani sele u Meksiko zbog jeftinije zdravstvene zaštite .

Od pustolova do običnih ljudi

Tvrtka Expatsi bilježi snažan rast interesa za preseljenje. “Nekada su odlazili veliki avanturisti i visoko kvalificirani stručnjaci. Danas su to obični ljudi, poput mene”, kaže osnivačica Jen Barnett, koja se 2024. preselila na poluotok Yucatán. Njezina je tvrtka organizirala tri grupna putovanja 2024., a ove godine planira čak 57. “Naš je cilj preseliti milion Amerikanaca”, dodala je.

Neki komentatori ovaj trend nazivaju “Donaldovim bijegom”, jer su brojke naglo porasle tokom Trumpova drugog mandata, iako analitičari naglašavaju da je fenomen započeo ranije zbog rada na daljinu i rasta troškova života.

Bijela kuća tvrdi da američko gospodarstvo nadmašuje druga razvijena tržišta te ističe deportacije stotina hiljada ilegalnih imigranata i dolazak stranih investitora visoke neto vrijednosti koji plaćaju milion dolara za posebne imigracijske programe.

SAD samo lani zabilježio neto gubitak od oko 150.000 ljudi

Prema think tanku Brookings Institutionu, SAD je 2025. zabilježio neto gubitak oko 150.000 ljudi, a odljev bi mogao rasti i 2026. godine. Taj minus odnosi se na ukupnu migracijsku bilancu – kombinaciju manjeg broja doseljenika i većeg broja odlazaka – a ne isključivo na iseljavanje američkih državljana.

Broj imigranata pao je na između 2,6 i 2,7 miliona, u odnosu na gotovo šest miliona u 2023., dok je prošle godine zabilježeno 675.000 deportacija i 2,2 milijuna “samodeportacija”.

Analiza Wall Street Journala pokazuje da se najmanje 180.000 Amerikanaca preselilo u 15 država koje objavljuju statistiku. State Department procjenjuje da 1,6 miliona Amerikanaca živi u Meksiku, više od 250.000 u Kanadi te preko 325.000 u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok ih u Europi ukupno ima više od 1,5 miliona.

Europa se profilira kao glavno odredište

U Portugalu je broj Amerikanaca porastao za više od 500% od početka pandemije, a samo 2024. za 36%. U posljednjih deset godina broj američkih stanovnika gotovo se udvostručio u Španjolskoj i Nizozemskoj te više nego udvostručio u Češkoj. Prošle godine se više Amerikanaca preselilo u Njemačku nego Nijemaca u SAD, dok je Irska 2025. primila oko 10.000 Amerikanaca, dvostruko više nego godinu ranije.

Raste i broj zahtjeva za odricanje od državljanstva – 2024. porastao je za 48%. Amerikanci također podnose zahtjeve za britansko državljanstvo po rekordnoj stopi, dok je izdano 31.825 irskih pasoša 2024., a procjenjuje se oko 40.000 prošle godine.

Ko su novi američki iseljenici?

Novi američki iseljenici dolaze iz različitih društvenih slojeva – od vlasnika malih tvrtki i financijskih savjetnika do ljudi koji pokušavaju rastegnuti prihode od socijalne pomoći ili invalidnine. Sve češće sele i porodice s djecom.

“Ovdje ne morate razmišljati o tome da će vam petogodišnje dijete imati vježbe za pucnjavu u vrtiću”, rekao je Chris Ford iz Berlina. “Plaće jesu veće u Americi, ali kvaliteta života je bolja u Europi.”

Stručnjaci upozoravaju da trend otvara pitanje predstavlja li egzodus znak snage američkih plaća ili gubitak vjere u američki način života. Gallup je 2008. zabilježio da jedna od deset osoba želi napustiti SAD; danas je to jedna od pet. Istraživačica Caitlin Joyce kaže da to “potkopava ideju o američkoj iznimnosti” jer sve više Amerikanaca otkriva da im se život u Europi više sviđa.

Američka priča u novom ruhu

Posljednji put kada je više ljudi napustilo SAD nego što se uselilo bilo je 1935., kada su neki Amerikanci odlazili raditi u Sovjetski Savez. Danas ih privlače europske socijaldemokracije koje nude pristupačnu zdravstvenu zaštitu , sigurnije škole i gradove prilagođene pješacima.

Iako je dolar prošle godine oslabio 12% u odnosu na euro, priljev Amerikanaca se ubrzao. “Nisam očekivao da ću biti okružen s toliko Amerikanaca”, rekao je Michael Le Blanc iz Lisabona, koji se preselio nakon incidenta s pucnjavom u školi njegova sina.

“Nitko od mojih klijenata nije se odlučio vratiti u SAD”

No priljev ima i negativne posljedice. U Portugalu i Španjolskoj političari raspravljaju o rastu cijena stanovanja, a u Barceloni se pojavio grafit “Digitalni nomadi, idite kući!”. Ipak, Lia Mashaka, koja pomaže Amerikancima pri preseljenju, kaže da se nijedan njezin klijent nije odlučio vratiti u SAD.

Trend potiču i društvene mreže koje pojednostavljuju proces selidbe. Broj Amerikanaca koji studiraju u Europi udvostručio se od 2011., a među studentima s kojima su novinari razgovarali samo jedan planira povratak.

Iseljavanje više nije rezervirano samo za bogate. Kelly McCoy iz Buffala preselila se u Albaniju, a danas živi u Rumunjskoj i pomaže drugima s manjim primanjima da učine isto.

“Imala sam klijente koji su živjeli od socijalne pomoći. U Albaniji trenutačno možete vrlo lako preživjeti s 1000 dolara mjesečno”, rekla je.

