U pismu do kojeg je ekskluzivno došao The Hill, senatori i zastupnici pozvali su ministra finansija Scotta Bessenta i državnog sekretara Marca Rubia da sankcionišu Dodika u skladu sa saveznim zakonom. Grupa je istakla da su mjere trebale biti uvedene 18. marta.

Pismo su potpisali senatori Jeanne Shaheen, članica Odbora za vanjske poslove Senata, i Thom Tillis.

Dodik, bivši predsjednik Republike Srpske, smijenjen je s funkcije 2025. godine, osuđen na godinu dana zatvora i zabranjeno mu je političko djelovanje u trajanju od šest godina zbog podrivanja Daytona.

„Iako prepoznajemo da je odluka Trumpove administracije da ukloni gospodina Dodika i njegove saradnike sa liste finansijskih i viznih sankcija možda bila pokušaj da se Bosna i Hercegovina usmjeri ka većoj političkoj stabilnosti, njegovi naknadni postupci jasno pokazuju da on nema interes da ide tim putem“, napisali su.

Među potpisnicima su i senatori Chuck Grassley, Roger Wicker, predsjedavajući Odbora za oružane snage Senata, Dick Durbin i Elizabeth Warren, kao i zastupnici Mike Turner i Ann Wagner.

Oni su naveli više primjera Dodikovog zagovaranja secesije Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, čime se podrivaju Daytonski sporazumi i krše odredbe sadržane u Zakonu o odbrambenim ovlaštenjima za 2026. godinu (NDAA).

NDAA sadrži odredbe koje zahtijevaju sankcije protiv pojedinaca koji prijete „miru, sigurnosti, stabilnosti ili teritorijalnom integritetu bilo kojeg dijela država Zapadnog Balkana“.

„Zakon, koji definiše jasne kriterije, nalaže uvođenje sankcija najkasnije 90 dana od njegovog stupanja na snagu, što je 18. mart 2026. godine“, navela je dvostranačka grupa, ukazujući na brojne primjere.

Zakonodavci su istakli Dodikovo učešće u obilježavanju 9. januara, zabranjenog Dana Republike Srpske, koji je proglašen neustavnim jer diskriminiše Bošnjake muslimane i Hrvate katolike.

Također su naglasili Dodikov utjecaj na njegovu bivšu stranku SNSD i predsjednika Republike Srpske Siniša Karan, te ukazali na angažovanje lobističke firme u Washingtonu s ciljem „osiguranja podrške Sjedinjenih Američkih Država i ostvarivanja nezavisnosti Republike Srpske“.

Zakonodavci su naveli da je, nakon što je Trumpova administracija uklonila Dodika s liste sankcija, on iskoristio svoju javnu platformu da zagovara napuštanje mirovnih sporazuma iz 1995. godine, uz „podjele i retoriku“ usmjerenu protiv etničkih manjina.

Također su spomenuli još jednog zvaničnika, Stašu Košarca, koji je nedavno uklonjen sa američke liste sankcija, a koji je poslao „paramilitarnu kacigu iz nacističkog doba“ u ured visokog predstavnika. Zakonodavci su naveli da je Košarac također optužio visokog predstavnika da je okupator i tvrdio da će uskoro „napustiti zemlju“.

„Ovaj incident dio je kontinuiranog obrasca ponašanja gospodina Dodika i njegovih saradnika, koji su kritikovali i podrivali autoritet Ureda visokog predstavnika“, navodi se u pismu.

„Sjedinjene Američke Države imale su važnu ulogu u očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini“, zaključuje se u pismu. „U našem je nacionalnom sigurnosnom interesu da osiguramo da akteri koji nastoje potkopati više od trideset godina teško stečenog mira budu pozvani na odgovornost prije nego što dođe do veće nestabilnosti.“

