“The Best FIFA Football Awards” : Dembélé najbolji fudbaler svijeta u 2025. godini, Bonmatí nastavila dominaciju u ženskoj konkurenciji
Fudbaler Paris Saint-Germaina i reprezentacije Francuske Ousmane Dembélé proglašen je za najboljeg fudbalera svijeta u 2025. godini na ceremoniji “The Best FIFA Football Awards”, održanoj u Dohi.
Dembélé je do prestižnog priznanja došao u konkurenciji Kyliana Mbappéa, koji nastupa za Real Madrid, te mladog talenta Barcelone Lamina Yamala, potvrdivši sjajnu sezonu u dresu aktuelnog prvaka Evrope i Francuske.
U ženskoj konkurenciji nije bilo iznenađenja – španska reprezentativka i fudbalerka Barcelone Aitana Bonmatí treći put uzastopno je proglašena za najbolju fudbalerku svijeta. Bonmatí, koja je nagradu osvajala i 2023. i 2024. godine, zbog povrede nije mogla prisustvovati ceremoniji, ali je nastavila apsolutnu dominaciju u svjetskom fudbalu.
Veliki uspjeh zabilježio je i Paris Saint-Germain u izboru za najboljeg trenera. Španac Luis Enrique proglašen je najboljim trenerom u muškoj konkurenciji, ispred Hansija Flicka i Arnea Slota, nakon što je s PSG-om osvojio najvažnije trofeje. U ženskoj konkurenciji priznanje je pripalo Sarini Wiegman, selektorici Engleske, koja je s reprezentacijom ove godine osvojila Evropsko prvenstvo, a nagradu „The Best“ dobila je treći put u karijeri.
Posebnu pažnju izazvala je FIFA nagrada za navijače, koja je pripala pristalicama iračkog kluba Zakho SC. Oni su oduševili fudbalski svijet kada su pred utakmicu domaće lige na teren bacili hiljade plišanih igračaka, koje su potom donirane bolesnoj djeci. FIFA nagradu za fer-plej dobio je ljekar njemačkog Regensburga Andreas Harlas-Neuking.
Pobjednike u većini kategorija birali su navijači, kapiteni i selektori reprezentacija, kao i predstavnici medija širom svijeta, dok su o nagradi za fer-plej odlučivali stručnjaci. Ceremoniji u Dohi prisustvovalo je oko 800 zvanica, među kojima su bili čelnici FIFA-e, bivši fudbaleri, treneri i predstavnici brojnih saveza i klubova, čime je još jednom potvrđen globalni značaj ovog prestižnog izbora.
(Kliker.info-N1)
