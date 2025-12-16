“The Best FIFA Football Awards” : Dembélé najbolji fudbaler svijeta u 2025. godini, Bonmatí nastavila dominaciju u ženskoj konkurenciji

Veliki uspjeh zabilježio je i Paris Saint-Germain u izboru za najboljeg trenera. Španac Luis Enrique proglašen je najboljim trenerom u muškoj konkurenciji, ispred Hansija Flicka i Arnea Slota, nakon što je s PSG-om osvojio najvažnije trofeje. U ženskoj konkurenciji priznanje je pripalo Sarini Wiegman, selektorici Engleske, koja je s reprezentacijom ove godine osvojila Evropsko prvenstvo, a nagradu „The Best“ dobila je treći put u karijeri.