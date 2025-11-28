Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak podnio ostavku nakon racije u njegovom domu
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je da je njegov šef kabineta, Andrij Jermak, podnio ostavku nakon antikorupcijskog pretresa u njegovoj kući.
Ukrajinske antikorupcijske agencije pretresle su njegov stan u vladinom kvartu Kijeva u ranim jutarnjim satima, a Jermak je na društvenim mrežama napisao da “s njegove strane postoji puna saradnja”.
Zelenski je nedavno imenovao svog šefa kabineta da predvodi ključne pregovore narednih dana, dok američki predsjednik Donald Trump vodi novu inicijativu za okončanje rata s Rusijom.
“Zahvalan sam Andriju što je stav Ukrajine na pregovaračkoj stazi uvijek bio predstavljen kako treba: uvijek je to bila patriotska pozicija”, rekao je ukrajinski predsjednik u obraćanju iz Kijeva u petak.
“Ali želim da ne bude glasina ni nagađanja. Što se tiče novog šefa kabineta, sutra ću održati konsultacije s onima koji bi mogli preuzeti tu dužnost. Kada je sva pažnja usmjerena na diplomatiju i odbranu u ratu, potrebna je unutrašnja snaga”.
Jermakov odlazak iz užeg kruga ukrajinskog vodstva predstavlja veliki udarac za Zelenskog, posebno jer bi američki sekretar za vojsku Dan Driscoll trebao stići u Kijev do kraja sedmice kao dio Trumpovog nacrta mirovnog plana. Američki zvaničnici iduće sedmice putuju i u Moskvu.
