Težak udarac za NIP : Državna zastupnica Mia Karamehić Abazović od danas u Našoj stranci

Zastupnica Karamehić-Abazović je magistrica međunarodnih odnosa i diplomacije, govori nekoliko stranih jezika i godinama je aktivna u međunarodnim organizacijama, fondacijama i institucijama vodeći brojne projekte i istraživačke studije. Upravo je okrenutost Naše stranke međunarodnim i europskim integracijama ono što ističe kao najveću prednost za budućnost Bosne i Hercegovine. Kao osoba koja je studirala i živjela u Europskoj uniji, želja joj je da svi građani BiH imaju istu mogućnost života u uređenoj i naprednoj zajednici država.

„Naša stranka je danas vjerovatno najprogresivnija politička opcija u Bosni i Hercegovini po pitanju dosljednosti prema europskoj orijentaciji. Iz dosadašnje saradnje, sigurna sam da će moje znanje i iskustvo biti korisno Našoj stranci, našim partnerima u Europi i svijetu i, kao i do sada, građanima Bosne i Hercegovine. Posebno mi je drago nastaviti saradnju s novom predsjednicom Naše stranke Sabinom Ćudić ali i drugim članicama i članovima Naše stranke u Parlamentarnoj skupštini BiH ali i na drugim nivoima u Bosni i Hercegovini kroz zajednički rad unutar stranke i njenih organa. Vjerujem da možemo ponuditi ozbiljna i značajna rješenja kako bi našu zemlju čvrsto vezali sa Europskom unijom – zajednicom zemalja kojoj geografski, ekonomski i politički pripadamo i trebamo pripadati. Na kraju bih voljela zahvaliti se svim mojim kolegicama, kolegama i prijateljima iz Naroda i Pravde koji su, zajedno sa mnom godinama posvećeno radili na kreiranju i implementaciji politika koje će poboljšati život svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Nastavljamo se boriti zajedno i surađivati i u budućnosti.“

Sabina Ćudić, predsjednica Naše stranke, naglašava da u Našoj stranci žele politiku koja konačno ozbiljno računa na žene:

„Mia i ja smo se još u sarajevskim srednjoškolskim danima sretale na debatnim takmičenjima da bi smo se ponovo srele u političkim emisijama a zatim i bliže upoznale kao poslanice u Parlamentu BiH i delegatkinje Parlamenta Vijeća Europe u Strazburu.

Iako se većinu vremena slažemo, i kada to nije slučaj nikada ne podilazimo jedna drugoj već tvrdoglavo tražimo i nalazimo rješenja. Nadopunjujemo se na sastancima sa međunarodnim zvaničnicima, gdje ne odmaže to što Mia sastanke vodi na engleskom, španjolskom, njemačkom ili drugim jezicima koje poznaje. Dobar smo tandem.

Mijin dolazak u Našu stranku ne dolazi iz revolta ili nezadovoljstva već želje da nastavimo i intenziviramo našu saradnju kako u Predstavničkom domu, tako i u Našoj stranci i njenim organima.

U proteklim sedmicama mnogi su se pridružili Našoj stranci, među njima veliki broj fenomenalnih žena, dokazujući da žene itekako interesuje politika ali politiku često ne interesuju žene. Tu smo lda mijenjamo i tu stranu politike!“

Naša stranka u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sada ima troje zastupnika/ca.

(Kliker.info-Vijesti)