Težak udarac za Bijelu kuću : Vrhovni sud srušio Trumpove carine

Vrhovni sud Sjedinjenih Država presudio je danas da je predsjednik Donald Trump prekršio savezni zakon kada je jednostrano nametnuo sveobuhvatne carine na globalnoj razini. Odluka predstavlja težak udarac za Bijelu kuću u pitanju koje je ključno za predsjednikovu vanjsku i ekonomsku politiku, javljaju američki mediji.

Ova presuda vjerojatno je najznačajniji poraz koji je druga Trumpova administracija doživjela pred Vrhovnim sudom, u kojem većinu čine konzervativni suci. Sud je, naime, prošle godine u nizu hitnih odluka više puta stao na stranu predsjednika u slučajevima koji su se ticali imigracije, smjene čelnika neovisnih agencija i dubokih rezova u državnoj potrošnji.

Većinsko mišljenje, uz koje je stalo šestero od devet sudaca, napisao je predsjednik suda John Roberts. U obrazloženju stoji da su carine nezakonite jer je Trump njima prekoračio svoje ovlasti.

“Predsjednik si prisvaja izvanrednu ovlast da jednostrano nameće carine neograničenog iznosa, trajanja i opsega”, napisao je Roberts u ime suda. “S obzirom na doseg, povijest i ustavni kontekst ovlasti na koju se poziva, mora ukazati na jasno kongresno odobrenje za njezino korištenje.”

Sud je zaključio kako izvanredna ovlast na koju se Trump pokušao pozvati “nije dovoljna”.

Kako javlja Axios presuda bi mogla ustupiti mjesto potencijalno haotičnom procesu povrata novca koji bi mogao dovesti do vraćanja milijardi dolara preduzećima koja su platila carine koje Vrhovni sud sada smatra nezakonitim.

Međutim, Vrhovni sud se ne bavi tim pitanjem.

“Sud danas ne govori ništa o tome da li, i ako da, kako, vlada treba da vrati milijarde dolara koje je prikupila od uvoznika”, napisao je sudija Brett Kavanaugh u svom neslaganju.

Nije jasno kako će druge nacije reagovati pošto su carine osnova mnoštva trgovinskih sporazuma koje je administracija najavila ranije ove godine.

