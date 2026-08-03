Stranka Narod i Pravda kritikovala je predsjednika SDA Bakira Izetbegovića zbog njegovih izjava da kandidaturu za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine nije želio, već da ju je prihvatio na zahtjev stranke.

Iz NiP-a tvrde da takav pristup pokazuje nedostatak liderstva i izbjegavanje lične odgovornosti.

Prema njihovoj ocjeni, Izetbegović se na početku izborne utrke pokušava distancirati od vlastite kandidature i unaprijed pripremiti objašnjenje za mogući poraz. Optužuju ga da priprema teren za ostanak na čelu SDA

Narod i Pravda navodi da Izetbegović ni nakon poraza na izborima 2022. godine nije preuzeo političku odgovornost niti se povukao s čela SDA.

U ovoj stranci smatraju da i sada pokušava osigurati politički opstanak bez obzira na rezultat utrke za Predsjedništvo BiH.

„Ovim se Izetbegović predstavlja kao lider koji nema hrabrosti preuzeti odgovornost ni za vlastitu kandidaturu“, naveli su iz NiP-a.

Dodaju da je pitanje njegovog odnosa prema SDA unutarstranački problem, ali tvrde da isti način djelovanja pokazuje i kada je riječ o državnim pitanjima. Kritike zbog odnosa prema HDZ-u BiH i SNSD-u

Iz NiP-a posebno kritikuju Izetbegovićeve izjave o mogućoj koaliciji sa HDZ-om BiH i SNSD-om.

Tvrde da takvo obrazloženje dodatno jača koncept prema kojem se politička moć koncentrira u domovima naroda, dok se zanemaruju predstavnički domovi i glas građana.

NiP smatra da se time dodatno učvršćuje etnički princip političkog predstavljanja i produbljuju postojeće podjele.

U saopćenju su ponovili i kritike zbog takozvanog Mostarskog sporazuma iz 2021. godine, za koji tvrde da je nanio političku štetu Bošnjacima u Mostaru. Podsjetili na ranije političke poteze

Narod i Pravda prozvao je Izetbegovića i zbog odluka koje se odnose na Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika BiH iz 2016. godine te neuspjelu reviziju presude u predmetu genocida iz 2017. godine.

Iz ove stranke tvrde da Izetbegović o tim pitanjima izbjegava govoriti i preuzeti odgovornost.

Također iznose tvrdnju da predsjednik SDA računa na postizbornu podršku HDZ-a BiH i SNSD-a kako bi SDA bila uvedena u vlast na državnom nivou, čak i u slučaju njegovog poraza u utrci za Predsjedništvo BiH. „Građani žele odgovornu vlast“

Iz NiP-a poručuju da građani ne žele političke stranke koje unaprijed računaju na zagarantovan položaj u vlasti.