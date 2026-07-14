Prije godinu i pol republikanci u Teksasu pokrenuli su novu političku kampanju usmjerenu protiv, kako tvrde, sve većeg utjecaja islama. Sve je počelo u februaru 2025., kada je guverner Greg Abbott planirani stambeni projekt Islamskog centra East Plano nazvao primjerom stvaranja „šerijatskih gradova“.

Uslijedila je reakcija poteza teksaških vlasti. Desetak državnih agencija pokrenulo je istrage, a Abbott je u novembru Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR), najveću muslimansku organizaciju za građanska prava u SAD-u, proglasio „stranom terorističkom organizacijom“ i zabranio im kupnju zemljišta u Teksasu. Muslimanske škole potom su isključene iz novog programa državnih obrazovnih vaučera. Kampanja je u međuvremenu postala jedan od glavnih političkih prioriteta teksaških republikanaca: inicijativa „Zaustavimo islamizaciju Teksasa“ nalazi se na drugom mjestu njihove liste zakonodavnih ciljeva.

Na prvi pogled, ova kampanja podsjeća na razdoblje nakon terorističkih napada 11. septembra, kada je u SAD-u snažno porastao strah od radikalnog islama. No danas je taj strah nešto drugačiji. Dio američke desnice ne govori toliko o prijetnji terorizma izvana koliko o mogućnosti da se američko društvo i njegov identitet mijenjaju iznutra.

Kršćanski nacionalizam

Istodobno diljem SAD-a raste podrška idejama poznatima kao kršćanski nacionalizam, prema kojima bi američka politika, institucije i društvo trebali snažnije počivati na kršćanskim vrijednostima. Još nije jasno koliko će taj pokret politički ojačati, ali Teksas već pokazuje kako bi takva politika mogla izgledati: naglašavanje kršćanskih korijena SAD-a i borba protiv svega što njezini zagovornici smatraju prijetnjom američkom identitetu.

„Sjedinjene Američke Države osnovane su kao kršćanska nacija“, izjavio je početkom godine teksaški guverner Greg Abbott. Slične stavove zastupaju i potpredsjednik J. D. Vance te Pete Hegseth. Među najglasnijim zagovornicima takvih ideja bio je i konzervativni influencer Charlie Kirk, ubijen 2025. godine, kojem je Donald Trump posthumno dodijelio Predsjedničku medalju slobode.

Kirk je tvrdio da sloboda u Americi ovisi o očuvanju kršćanskog karaktera stanovništva. Govorio je da se zemlja nalazi u „ustavnoj krizi“ jer, prema njegovim riječima, „ne možete imati slobodu ako nemate kršćansko stanovništvo“.

Sve veći broj političara islam smatra prijetnjom američkom identitetu. U 13 mjeseci, zaključno s martom , 46 izabranih republikanskih dužnosnika diljem SAD-a objavilo je 1.111 antimuslimanskih objava, što predstavlja petnaesterostruko povećanje mjesečnog broja takvih objava, prema podacima Centra za proučavanje organizirane mržnje. U mnogima od njih islam je prikazan kao kult smrti koji nastoji indoktrinirati djecu i preuzeti društvo.

Tommy Tuberville, senator iz Alabame, podijelio je objavu u kojoj su fotografije muslimanskog gradonačelnika New Yorka prikazane uz zapaljene tornjeve Svjetskog trgovačkog centra i upozorenje kako je „neprijatelj u našem dvorištu“. Andy Ogles, kongresnik iz Tennesseeja, izjavio je da „muslimanima nije mjesto u američkom društvu“.

Trump često navodi europske gradove kao upozorenje što bi se, prema njegovu mišljenju, moglo dogoditi i Sjedinjenim Državama. Za Pariz i London tvrdi da „više nisu prepoznatljivi“, a za britansku prijestolnicu kaže da se kreće prema „šerijatskom pravu“. Prošle godine dvojica teksaških kongresnika, Chip Roy i Keith Self, u Kongresu su osnovala inicijativu „Amerika bez šerijata“. Skupini se u međuvremenu pridružilo još 66 članova iz 25 saveznih država.

Takve inicijative odražavaju rastuću zabrinutost dijela američkih birača. Prema istraživanju Public Religion Research Institutea, tri četvrtine republikanaca smatra da su američke vrijednosti i islam međusobno suprotstavljeni. Isto misli 30 posto demokrata. Razlika između birača dviju stranaka udvostručila se od 2011. godine. Oni koji podržavaju ideju SAD-a kao kršćanske nacije još češće smatraju islam prijetnjom.

Broj nije ključan

Muslimani čine tek oko jedan posto stanovništva SAD-a, pa se strah od njihova „preuzimanja“ zemlje može činiti pretjeranim. No zagovornici ovog političkog pokreta tvrde da broj muslimana nije ključan. Kongresnik Self ističe da su „kršćanske vrijednosti temelj američke nacije i ustavnog sustava koji čine svakodnevni život“. Prema njegovim riječima, šerijatsko pravo i njegova načela izravno su suprotstavljeni tim temeljima.

Andrew Whitehead, stručnjak za kršćanski nacionalizam sa Sveučilišta Indiana, smatra da se muslimane u toj političkoj priči prikazuje kao suprotnost idealu „pravog američkog građanina“ i tako koristi za određivanje toga tko pripada američkoj naciji, a tko ne.

U Kongresu se već pojavljuju prvi prijedlozi zakona povezani s tim idejama. Roy je predložio zakon kojim bi se strancima koji se pridržavaju šerijatskog prava zabranio ulazak u SAD. Randy Fine, kongresnik s Floride, podnio je podrugljivo formuliran prijedlog zakona koji bi navodno trebao „zaštititi štence“ od šerijatskih zabrana.

Teksas je u provedbi takve politike već otišao nekoliko koraka dalje. Iz ureda guvernera Abbotta poručili su za The Economist da njegove mjere nisu usmjerene protiv „muslimana u Teksasu koji poštuju zakon“, nego protiv „onih koji pomažu terorizmu ili pokušavaju nametnuti strane zakone na američkom tlu“.

U praksi republikanski prijedlozi obuhvaćaju čitav niz mjera, od pokušaja da se zabrani korištenje novca poreznih obveznika za financiranje organizacija koje su „odane stranom pravnom sustavu“ do zahtjeva za „deportacijom zagovornika šerijatskog prava“.

Nakon što je teksaško zakonodavno tijelo prošle godine propisalo isticanje Deset Božjih zapovijedi u školskim učionicama, državni odbor za obrazovanje krajem juna temeljito je izmijenio školski program. Prema novim smjernicama ukida se predmet „Svjetske kulture“ u višim razredima osnovne škole. U srednjim školama nastavne cjeline koje su „objašnjavale važna vjerovanja islama“ zamjenjuju se sadržajima koji trebaju „opisati učenja o džihadu i način na koji su dovela do širenja islama i osvajanja kršćanskih zemalja“. Učenici će ubuduće morati čitati i više biblijskih priča.

Takva politika dovodi u neugodan položaj republikance koji su se godinama predstavljali kao zaštitnici vjerskih sloboda. Shaimaa Zayan iz CAIR-a, neprofitne organizacije koju je guverner Abbott proglasio terorističkom, tvrdi da se ono što se nekada nazivalo „islamofobijom“ sada pretvorilo u „vjerski progon“.

„Pokušavaju nam toliko otežati život da sami napustimo zemlju“, tvrdi Zayan.

Sam Westrop iz Texas Public Policy Foundationa smatra, međutim, da agresivna i bučna retorika na društvenim mrežama prikriva stvaran problem; opasan rast islamističkog ekstremizma u SAD-u. Prema njegovu mišljenju, američka desnica mora shvatiti da obični muslimani mogu biti njezini saveznici u borbi protiv ekstremizma.

Kada je Oklahoma prije više od deset godina pokušala spriječiti sudove da uzimaju u obzir šerijatsko pravo, sudac je tu mjeru poništio. Abbottovi pokušaji u Teksasu zasad su prošli tek nešto bolje. Sudovi su blokirali odluku države da islamske škole isključi iz programa obrazovnih vaučera, a Islamskom centru East Plano dopustili su nastavak tužbe zbog vjerske diskriminacije.

Sudac kojeg je imenovao Ronald Reagan pritom je kritizirao teksaške vlasti, istaknuvši da „nije predstavljen nijedan dokaz“ da spomenuta džamija namjerava stanovnicima Teksasa nametnuti šerijatsko pravo. Ipak, malo je vjerojatno da će sudske odluke zaustaviti teksaške zakonodavce, koji bi se ponovno trebali okupiti u januaru . U svojim će se potezima uvelike voditi politikom guvernera Abbotta.

„Guverner neće dopustiti da suosjećanje pomogne opasnim akterima koji žele uništiti Teksas i Ameriku iznutra, kao što se, prema njegovu mišljenju, već dogodilo u Ujedinjenom Kraljevstvu“, izjavio je Abbottov glasnogovornik Andrew Mahaleris.

Razvoj događaja u Teksasu pozorno prate i druge američke savezne države. Floridski kongresnik Fine tvrdi da je nedavno istraživanje među republikanskim biračima u njegovu okrugu pokazalo da ih pitanje „islama u Americi“ zanima sedam puta više od pobačaja i šest puta više od prava na posjedovanje oružja.

Kada ga je The Economist zamolio da objasni što točno podrazumijeva pod „šerijatskim pravom“, Fine je izbjegao izravan odgovor. Umjesto toga ponovio je tvrdnju da islam počiva na ideologiji „osvajanja i pokoravanja“ koja predstavlja prijetnju demokraciji.

A što misli o pripadnicima drugih religija koji žele snažnije unijeti vlastitu vjeru u javni i politički život? Fine, koji je Židov, prema njima zauzima pomirljiviji stav.

„Sjedinjene Države su kršćanska nacija“, kaže. „Moramo razumjeti gdje živimo.“

The Economist

Prevod (Jutarnji list)