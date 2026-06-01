Teheran je zauzeo čvrst stav i insistira na tome da pregovori s Washingtonom neće biti nastavljeni sve dok Izrael u potpunosti ne zaustavi svoje vojne operacije i ne povuče snage iz okupiranih područja u Libanu.

Da bi situacija mogla dodatno eskalirati, potvrđuju i navodi iranskih zvaničnika koji upozoravaju da Iran i njemu savezničke grupe razmatraju pojačavanje pritiska. To uključuje i potencijalno ometanje ključnih globalnih pomorskih ruta, s posebnim fokusom na strateški važne moreuze – Hormuz i Bab al-Mandab.

Ovaj radikalni potez Irana dolazi kao odgovor na nove eskalacije na Bliskom istoku. Izraelska vlada je nedavno naredila nove napade na ciljeve u južnom Bejrutu, čime se ofanziva u Libanu dodatno širi.

Izraelska vojska izdala je naredbe za evakuaciju i raseljavanje za još devet libanskih gradova, dok su u isto vrijeme izvedeni smrtonosni napadi na mjesta Kfar Sir, Braiqaa i Toul. Sukobi ne jenjavaju ni u Pojasu Gaze, gdje je prema navodima lokalnih medicinskih izvora, u izraelskom napadu na izbjeglički kamp Bureij u centralnoj Gazi ubijena najmanje jedna osoba.

Iransko rukovodstvo već neko vrijeme upozorava na ovakav razvoj događaja. Ministar vanjskih poslova Irana Abbas Araghchi ranije je naglasio da je potpuni prekid vatre u Libanu “osnovni preduslov” za bilo kakav dogovor sa SAD-om. Upozorio je i da kršenje američko-iranskog primirja na samo jednom frontu znači kršenje dogovora “na svim frontovima”.

Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohammad Bagher Ghalibaf direktno je optužio Sjedinjene Američke Države za kršenje primirja s Iranom. On je kao razloge naveo američko održavanje blokade iranskih luka, kao i potpuni neuspjeh Washingtona da obuzda svog saveznika Izrael u širenju napada na Liban.

Kao demonstraciju svoje moći na moru, u svjetlu prijetnji blokadama, iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopćila je da je u roku od 24 sata kroz Hormuški moreuz prošlo 14 brodova isključivo uz njihovu dozvolu.

