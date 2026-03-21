U ratu koji već uveliko mijenja “crvene linije” u regiji, dok broj poginulih u američko-izraelskim napadima na Iran navodno premašuje 1.000, Teheran je u jednačinu eskalacije uveo jednu od najosjetljivijih strateških lokacija na Bliskom istoku: izraelsko nuklearno postrojenje Dimona.

Visoki iranski vojni zvaničnik izjavio je za iransku web-stranicu Iran Nuances, što je kasnije prenijela poluzvanična novinska agencija ISNA, da će, ukoliko SAD i Izrael u praksi krenu u scenarij “promjene režima”, iranske “finalne efektivne rakete ciljati nuklearni reaktor Dimona i svu regionalnu energetsku infrastrukturu“, dodajući: “Ovo je scenarij za koji smo se već pripremili.”

Iran je uzvratio valovima napada dronovima i projektilima ciljajući Izrael, kao i zaljevske zemlje u kojima su smješteni američki vojni kapaciteti, što je pojačalo strah od šireg regionalnog rata.

Ovo upozorenje ponovo je pokrenulo pitanja koja često ostaju utišana u regionalnim krizama: šta je Dimona, zašto se smatra okosnicom izraelske nuklearne sposobnosti i kako njena tajnovitost oblikuje politiku odvraćanja u regiji već zahvaćenoj ratom. Najčuvanije postrojenje Izraela

Zvanično poznat kao Nuklearni istraživački centar “Shimon Peres” Negev, a u medijima i javnom diskursu obično nazivan reaktor Dimona, ovaj objekt se smatra najvažnijim stubom izraelskog nuklearnog programa.

Smješten je duboko u pustinji Negev na jugu Izraela, daleko od velikih naseljenih centara, oko 13 kilometara od grada Dimone i oko 90 kilometara od Jerusalema.

Izrael je 2018. godine objektu dao ime po bivšem premijeru Shimonu Peresu, kojem se unutar Izraela pripisuju ključne zasluge za razvoj nuklearnog programa zemlje.

Izgled lokacije naglašava njenu strogo čuvanu prirodu: postrojenje se sastoji od 10 zgrada raspoređenih na otprilike 36 kvadratnih kilometara, okruženih elektrificiranom ogradom, patrolnim putevima i protivavionskim raketnim baterijama.

Također uključuje osam podzemnih laboratorija starih decenijama, a vjeruje se da tamo radi oko 2.700 naučnika i tehničara. Od “istraživanja” do nuklearnog oružja

Izraelski napor ka Dimoni datira iz ranih godina države. Nakon okupacije palestinskih zemalja 1948. godine, Izrael je 1950-ih počeo postavljati temelje za nuklearni program, osnivajući Izraelsku komisiju za atomsku energiju 1952. godine.

Francuska je 1957. godine pružila podršku i odobrenje, isporučivši Izraelu reaktor s teškom vodom pod pritiskom. Dimona je počela s radom oko 1963. godine, s izvještajnim kapacitetom od 26 megavata.

Suština značaja ovog objekta je njegova uloga u obradi nuklearnog goriva. Dimona prerađuje istrošeno nuklearno gorivo, što se opisuje kao prva faza u proizvodnji atomske bombe, nakon čega se gorivo prebacuje na drugu lokaciju radi skladištenja ili montiranja na projektile.

Do 1967. godine, izvještaji Biroa za obavještajne poslove i istraživanje američkog State Departmenta ukazivali su na postojanje postrojenja za preradu uranija i proizvodnju plutonija upotrebljivog za oružje, zaključivši da Izrael posjeduje nuklearnu bombu. Vanunu i anatomija tajnosti

Međunarodni profil Dimone drastično se promijenio u oktobru 1986. godine kada je izraelski nuklearni tehničar Mordechai Vanunu javno otkrio detalje o reaktoru. Vanunu je britanskom listu Sunday Times dostavio detaljna svjedočenja, dokumente i fotografije koje je tajno snimio, čime je potkrijepio dugogodišnje međunarodne sumnje u nuklearne sposobnosti Izraela.

Uprkos decenijama špekulacija, Izrael održava politiku dvosmislenosti. Do 1960. godine nije se javno oglašavao o tome posjeduje li nuklearno oružje, kada je izraelski parlament priznao postojanje reaktora Dimona, insistirajući da je izgrađen u miroljubive istraživačke svrhe.

Američki inspektori posjetili su objekt 1960-ih, a Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) vršila je inspekcije, ali izvještaji kažu da inspektori nisu otkrili niže nivoe koje je Izrael navodno prikrio. Kasnije su inspekcije potpuno obustavljene. Znakovi kontinuirane aktivnosti

Iako unutrašnji rad Dimone ostaje netransparentan, objekt je nastavio privlačiti pažnju posljednjih godina. Izvještaji i satelitski snimci objavljeni 2021. sugerisali su da je reaktor i dalje aktivan, ukazujući na opsežne građevinske radove i iskopavanja unutar i oko lokacije.

Snimci su također opisali kutije viđene u jamama s betonskim bazama, što sugeriše moguću upotrebu za zakopavanje nuklearnog otpada.

Procjenjuje se da je reaktor sposoban proizvesti oko devet kilograma plutonija godišnje, što je količina dovoljna za jednu nuklearnu bombu snage oko 20 kilotona. Plutonij ekstrahovan iz istrošenog goriva odvaja se u specijalizovanim pogonima i kasnije koristi u nuklearnim bojevim glavama. Šta se vjeruje da Izrael posjeduje

Izrael odbija potpisati Ugovor o zabrani nuklearnog oružja i ostaje izvan ključnih okvira o neširenju koji se primjenjuju na mnoge druge države. Godine 1996. Izrael je potpisao Sveobuhvatni ugovor o zabrani nuklearnih proba, ali ga nikada nije ratificirao.

Tajanstveni “dvostruki bljesak” otkriven 1979. iznad Južnog Atlantika izazvao je sumnje u tajnu nuklearnu probu u kojoj su navodno učestvovali Izrael i Južna Afrika iz ere aparthejda, ali incident nikada nije potvrđen.

Bez zvanične potvrde, izraelski nuklearni arsenal ostaje stvar procjena. Međutim, Međunarodni institut za istraživanje mira u Stokholmu (SIPRI) uvrstio je Izrael na listu nuklearno naoružanih država u junu 2025. godine i procijenio da Izrael posjeduje više od 80 nuklearnih bojevih glava.