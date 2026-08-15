Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi sinoć je izjavio da se Hormuški tjesnac ne može okupirati objavom na platformi X, niti nosačem aviona, izdavanjem naredbe ili predizbornim govorom.

Predsjednik SAD-a Donald Trump ranije je izjavio da bi uskoro mogao proglasiti Hormuški tjesnac “teritorijom Sjedinjenih Američkih Država”.

“Iran se ne boji prijetnji niti će popustiti pred demonstracijom sile”, napisao je Garibabadi na mreži X, odgovarajući na riječi predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, koji je rekao da će nakon poraza Irana proglasiti Hormuški tjesnac teritorijom SAD-a, javlja Al Jazeera.

Istakao je da je Hormuški tjesnac bio iranski, jeste iranski i da će ostati iranski.

“Ovaj tjesnac se može zatvoriti i otvoriti samo na zahtjev Irana”, dodao je, rekavši da će Iran nastaviti provoditi blokadu sve dok Sjedinjene Američke Države “ne prihvate stvarnost poraza i ne odustanu od svojih iluzija”.

Američki predsjednik Donald Trump ranije sinoć je izjavio da bi uskoro mogao proglasiti Hormuški moreuz “teritorijom Sjedinjenih Američkih Država”, tvrdeći da SAD imaju punu vojnu kontrolu nad strateški važnim plovnim putem tokom rata s Iranom.

“Nakon što završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, vrlo brzo bih mogao proglasiti Hormuški moreuz teritorijom Sjedinjenih Američkih Država”, rekao je Trump tokom govora u Centru za obuku i obavještajne poslove Davida S. Macka u američkoj saveznoj državi New York, prenio je Fox News.

Američki predsjednik je također rekao da je koristio vojsku “malo više nego što je želio”, ali je procijenio da je pritisak na Teheran bio neophodan kako bi se spriječilo da iranski režim dobije nuklearno oružje.

“Ne možemo dozvoliti da Iran ima nuklearno oružje”, rekao je Trump.