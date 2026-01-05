Taylor Greene: Da je doista cilj zaustaviti drogu, gađali bismo meksičke kartele

Marjorie Taylor Greene, bivša saveznica predsjednika SAD-a Donalda Trumpa koja se u međuvremenu razišla s njim, oštro je kritizirala američku intervenciju u Venezueli.

Kazala je kako se radi o izdaji obećanja “Amerika prva” te da je MAGA pokret “umoran od toga da ga se ignorira”. Greene je dovela u pitanje tvrdnju da je cilj američke akcije bio zaustavljanje krijumčarenja droge iz Venezuele, istaknuvši da bi se administracija, da je to doista bio cilj, usmjerila na meksičke narkokartele.

U emisiji Meet the Press na NBC-ju kazala je da, iako ne podržava Madura, u cijeloj operaciji vidi dobro poznat obrazac. “Ne podržavam Madura, ali ovo je isti washingtonski priručnik od kojeg smo svi već umorni”, ustvrdila.

“MAGA ima svoj popis neprijatelja”

Dodala je da Madurovo uklanjanje s vlasti “ne služi američkom narodu, nego zapravo služi velikim korporacijama, bankama i naftnim direktorima”. “Zato se ovdje suprotstavljam Trumpovoj administraciji koja je vodila kampanju pod sloganom Učinimo Ameriku ponovno velikom – administraciji za koju smo vjerovali da Ameriku stavlja na prvo mjesto”, naglasila je.

Greene je poručila i da bi ljudi koji su glasali za Donalda Trumpa trebali imati veću političku težinu. “Ljudi koji su izabrali predsjednika Trumpa trebali bi biti važni”, napomenula je.

Govoreći o MAGA pokretu, dodala je da on ima vlastitu percepciju prijetnji. “MAGA ima svoj popis neprijatelja, a globalni neprijatelji nisu na tom popisu”, zaključila je.

Taylor Greene je izabrana u Kongres 2020. i brzo je postala moćna i glasna figura u Republikanskoj stranci. Za sebe je često govorila da je “ponosna Amerikanka, 100 posto za život, za oružje i za Trumpa”.

Kad su je pitali o napadu na Kapitol, odgovorila je kako bi izgrednici “pobijedili” i da bi “bili naoružani” da ih je ona organizirala. Nakon što je Bidenova administracija njezine komentare nazvala “opasnim i odvratnim”, Taylor Greene kazala je da se šalila.

Maske i cijepljenje protiv koronavirusa uspoređivala je s progonom Židova tijekom Holokausta. Na društvenim mrežama često je zagovarala primjenu nasilja nad demokratskim političarima i dovodila u sumnju službenu verziju priče o 11. rujnu te masovnim pucnjavama u školama Parkland i Sandy Hook.

Podržala je QAnon, popularnu teoriju zavjere da Trumpova administracija vodi tajnu borbu protiv zle globalne klike, uključujući demokratski pedofilski lanac. Bila je među najglasnijima koji su zahtijevali objavu Epsteinovih dokumenata, pitanja koje je nekoć snažno povezivalo Trumpa i njegovu bazu, ali se u međuvremenu pretvorilo u izvor podjela.

