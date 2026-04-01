Tarik Muharemović emotivno: “Najsretniji sam čovjek na svijetu, ovo smo čekali godinama”
01 Aprila
01:57 2026
Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović nije krio emocije nakon plasmana na Svjetsko prvenstvo, ističući koliko ovaj uspjeh znači cijeloj ekipi.
Naglasio je i koliko mu znači igranje za reprezentaciju.
„Najljepši su mi trenuci kada dođem u BiH da igram i družim se sa ekipom. Velika je čast biti ovdje“, rekao je.
„Navijači su nam 12. igrač. Hvala vam od srca, volimo vas. Nikola Katić – bez njega se ne bi moglo igrati. Kapa do poda, pomaže mi iza, stijena“, poručio je Muharemović.
(Kliker.info-N1)
