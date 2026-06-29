Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović obratio se prije treninga Zmajeva, gdje je govorio o plasmanu u narednu fazu takmičenja, propuštenoj utakmici protiv Katara zbog suspenzije, ali i predstojećem duelu sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Muharemović nije krio zadovoljstvo nakon još jednog velikog rezultata reprezentacije Bosne i Hercegovine.

“Osjećaj je prelijep, ponos je da smo uspjeli ostvariti još jedan historijski rezultat. Očekuje nas teška utakmica kao i svaka. Idemo s 300 posto da se borimo, kao i do sada, da ostanemo na turniru i da se družimo dalje”, rekao je reprezentativac BiH.

Teško mu je bilo gledati utakmicu s tribina

Zbog crvenog kartona zarađenog protiv Švicarske, Muharemović nije mogao pomoći saigračima protiv Katara, a priznao je da mu je bilo veoma teško pratiti susret s tribina.

“Bilo je teško, baš teško. Odahnuo sam nakon pobjede, ali vjerovao sam u moju braću, moje momke. Jedino mi je žao što nisam na fotografiji poslije utakmice”, kazao je.

Govorio je i o trenutku kada je isključen protiv Švicaraca te emocijama koje su uslijedile nakon utakmice.

“Znao sam odmah da očekujem crveni karton. Sjedio sam u svlačionici i gledao kako momci primaju golove, prihvatao sam odgovornost. Dobio sam ogromnu podršku poslije utakmice, bilo je prelijepo, ali i teško gledati. Stvarno me dodirnulo”, istakao je Muharemović.

Poruka pred duel sa Sjedinjenim Američkim Državama

Bosnu i Hercegovinu u četvrtfinalu očekuje susret protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država, a Muharemović je istakao da Zmajevi dobro znaju kakav ih protivnik očekuje.

“Znamo kakav tim je Amerika, no svaka ekipa na Svjetskom prvenstvu ima kvalitet, inače ne bi bila tu. Znam igrače poput McKennieja, Pulišića i Weaha. Znamo šta nas čeka.”

Na kraju je poslao i jasnu poruku nakon što su se u američkoj javnosti pojavile priče koje potcjenjuju reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

“Ne zanima me kako ljudi pričaju o nama, jer se na kraju uvijek izvinjavaju. Znam da, kada Zmaja probudiš – gotovo je”, zaključio je Muharemović.