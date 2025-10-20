Tanja Topić : “Nalog iz Vašingtona se izvršava. Evo kome još bi mogle biti ukinute sankcije” (Video)

U novom BUKA podcastu politička analitičarka Tanja Topić govori o tri ključne teme koje su obilježile burni politički vikend u Republici Srpskoj: porazu Milorada Dodika u Narodnoj skupštini RS i dogovorima s Vašingtonom, mogućim prijevremenim izborima, te osnivanju novog pokreta Draška Stanivukovića.

Topić smatra da je posebna sjednica Narodne skupštine RS, održana u subotu, bila jasan pokazatelj da se „nalog iz Vašingtona izvršava“.

Kako kaže, povlačenje odluka i zakona koje je ranije poništio Ustavni sud BiH predstavlja poniženje institucija RS i otvoreni ustupak međunarodnoj zajednici.

– Poslanici su morali progutati žabu i glasati za odluke koje su im došle iz Vašingtona. To je bio čin javnog ponižavanja Narodne skupštine, koja se već godinama pretvara u puku mašinu za dizanje ruku – rekla je Topić.

Dodaje da je Milorad Dodik time faktički izgubio dio moći, ali da proces njegovog političkog pada traje i da nije kapitulirao:

– Dodik je poražen, ali nije kapitulirao. Još uvijek kontroliše sistem koji je godinama gradio, i sada pokušava ublažiti tranziciju vlasti u RS.

Ona smatra da su odluke o smjenama i imenovanjima – uključujući i imenovanje Ane Trišić-Babić za vršioca dužnosti predsjednice RS – donošene pod vanjskim pritiskom, te da su dio šireg dogovora sa Sjedinjenim Državama, u sklopu kojeg je i „postepeno skidanje sankcija pojedincima iz vlasti“.

Govoreći o nedavnom ukidanju sankcija četvorici funkcionera iz Republike Srpske, Tanja Topić ističe da je riječ o jasnom signalu da se proces „dogovora“ između vlasti u RS i američke administracije već odvija u fazama. Prema njenim riječima, taj potez je rezultat višemjesečnog lobiranja i svojevrsna nagrada za političke ustupke.

– Oslobađanje od sankcija četvorke uoči sjednice Narodne skupštine bila je vrlo jasna poruka. Mi smo uradili svoj dio posla i počeli da poštujemo dogovor, sad ste vi na redu – kaže Topić.

Ona dodaje da vjeruje kako će se proces nastaviti, te da bi se u narednim mjesecima mogao proširiti i na Dodikovu porodicu.

– Ne bih isključila mogućnost da se od sankcija oslobode i članovi porodice Milorada Dodika, a u konačnici vjerovatno i sam Dodik. To ide u pravcu realizacije dogovora koji se šuškao već pola godine – naglasila je Topić.

