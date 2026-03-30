Talijanski ministar obrane Guido Crosetto iznio je dramatično upozorenje o ratu s Iranom, navodeći da raspolaže “zastrašujućim” informacijama koje upućuju na eskalaciju sukoba čije će posljedice osjetiti cijela Europa. U intervjuu za list La Repubblica, Crosetto je bio izravniji nego ikad, istaknuvši da prijetnja nije samo vojna, već i društvena te ekonomska.

“Zbog prirode svog posla, imam uvid u informacije zbog kojih više ne mogu spavati. Strahujem od onoga što bi se moglo dogoditi u narednim sedmicama, kao i od posljedica koje će to imati na ekonomiju i svakodnevni život”, izjavio je Crosetto.

Ministar je također ustvrdio da Italija nije bila uključena u donošenje ključnih odluka koje su dovele do sadašnje napete situacije. Poručio je da njegova zemlja ne podržava rat s Iranom i da ih “nitko nije pitao za mišljenje”.

Crosetto smatra kako bi rat s Iranom mogao biti dugotrajniji i složeniji od sukoba u Ukrajini, prvenstveno zbog snage Irana. “Iran je veći, brojniji i povijesno snažniji od Ukrajine, što ga čini teškim protivnikom”, upozorio je.

Iako Crosetto nije ulazio u detalje, analitičari vjeruju da se njegova zabrinutost najvećim dijelom odnosi na Hormuški tjesnac, ključnu točku za svjetsku trgovinu energentima. Prošli četvrtak američki predsjednik Donald Trump ponovo je u zadnji čas pomaknuo rok koji je odredio Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca, ovaj puta do 6. aprila, zaprijetivši napadima na iransku energetsku infrastrukturu.

U nedjelju je Trump izjavio da se s Teheranom pregovaralo, “izravno i neizravno”, a danas je ponovo zatražio otvaranje Hormuškog tjesnaca.

“Postignut je veliki napredak, ali ako dogovor uskoro ne bude postignut, iz bilo kojeg razloga, a vjerojatno će biti postignut, i ako Hormuški tjesnac ne bude trenutno otvoren, zaključit ćemo naš divni ‘boravak’ u Iranu dizanjem u zrak i brisanjem s lica zemlje svih njihovih elektrana, naftnih bušotina i otoka Harg”, napisao je američki predsjednik na mreži Truth Social.

Teheran je opovrgnuo pregovore sa SAD-om, poručivši da su američki prijedlozi, dostavljeni preko posrednika, “pretjerani i nerazumni”.

Guido Crosetto talijanski je ministar obrane od oktobra 2022. u vladi premijerke Giorgie Meloni. Rođen je 1963. u Cuneu, po struci je poduzetnik, a u politiku je ušao 1990-ih. Bio je zastupnik u talijanskom parlamentu u više mandata te državni sekretar u Ministarstvu obrane od 2008. do 2011. u vladi Silvia Berlusconija.

Jedan je od suosnivača stranke Braća Italije (Fratelli d’Italia). Između 2014. i 2022. bio je predsjednik talijanskog udruženja obrambene i sigurnosne industrije AIAD (Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza).

