(Kliker.info)

| Ludilo!!!!! Bosna i Hercegovina na Svjetskom prvenstvu (VIDEO)
31 Marta
23:44 2026
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Bosna i Hercegovina je u finalu baraža u Zenici nakon penala pobijedila selekciju Italije sa 4:1.
Rezultat nakon 90, odnosno 120 minuta igre bio je 1:1.
Gosti su poveli u 15. minuti golom Keana, a izjednačio je Tabaković u 79. minuti.
Italija je od 41. minute igrala s igračem manje nakon što je Bastoni dobio crveni karton.
U izviđenju penala precizni za BiH bili su Tahirović, Tabaković, Alajbegović i Bajraktarević, a za Italiju samo Tonali, dok su neprecizni bili Esposito i Cristante.
Bosna i Hercegovina će tako drugi put iigrati na Svjetskom prvenstvu nakon 2014. godine kada je u Brazilu imala debitanstki nastup.
