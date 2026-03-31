(Kliker.info)

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Bosna i Hercegovina je u finalu baraža u Zenici nakon penala pobijedila selekciju Italije sa 4:1.

Rezultat nakon 90, odnosno 120 minuta igre bio je 1:1.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Keana, a izjednačio je Tabaković u 79. minuti.

Italija je od 41. minute igrala s igračem manje nakon što je Bastoni dobio crveni karton.

U izviđenju penala precizni za BiH bili su Tahirović, Tabaković, Alajbegović i Bajraktarević, a za Italiju samo Tonali, dok su neprecizni bili Esposito i Cristante.

Bosna i Hercegovina će tako drugi put iigrati na Svjetskom prvenstvu nakon 2014. godine kada je u Brazilu imala debitanstki nastup.

