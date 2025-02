Tajno snimljen govor Justina Trudeaua iza zatvorenih vrata: ‘On je svjestan što imamo. Nije šala, želi pripojiti Kanadu!‘

Kanadski premijer Justin Trudeau je iza zatvorenih vrata, na sastanku s poslovnim liderima, rekao da je Trumpova prijetnja preuzimanjem Kanade stvarna. Razlog za to je kanadsko rudno bogatstvo, rekao je kanadski premijer.

Američki predsjednik Donald Trump više puta je rekao želi pripojiti Kanadu i učiniti je 51. saveznom državom SAD-a, podsjeća The New York Times. U petak je Trudeau prvi put na to reagirao. Jasno je dao do znanja da Trumpove izjave ne smatra šalom i vjeruje da ih Kanada treba tretirati kao ozbiljnu prijetnju.

Trudeau je na skupu poslovnih lidera u Torontu rekao da vjeruje da Trumpova administracija zna kojim ključnim mineralima Kanada raspolaže i da bi to možda mogao biti razlog zašto stalno govori da će je učiniti 51. saveznom državom, prenijeli su sudionici sastanka. “Vrlo su svjesni naših resursa, onog što imamo, i jako žele imati koristi od toga”, istaknuo je kanadski premijer. Iako je Trudeau to govorio na zatvorenom dijelu skupa, najmanje dvije novinske kuće, The Toronto Star i CBC, uspjele su ga čuti i snimiti.

Aneksija Kanade

Trump već tjednima govori o aneksiji Kanade. Nakon prijetnji da će uvesti 25 posto carine na uvoz iz Kanade i Meksika, obje zemlje dogovorile su 30-dnevnu odgodu uvođenja carina u zamjenu za strožu kontrolu granice jer Trump uvođenje carina opravdava krijumčarenjem droge fentanil, koji u SAD-u odnosi puno života.

Kanada raspolaže velikim rudnim bogatstvom: litij i kobalt nikal su među 31 mineralom koji se smatraju ključnima za proizvodnju baterija za električne automobile, solarnih ploča i poluvodiča. Za Kanadu su ti minerali važan dio strategije da se pozicionira kao vodeća sila u prijelazu s fosilnih goriva. Američka i kanadska industrija duboko su integrirane, a zdravlje američkog gospodarstva ovisi o Kanadi, izjavio je kanadski ministar industrije François-Philippe Champagne.

Američki CNN analizira kako je Trump u samo dva tjedna mandata američke saveznike doveo u nemoguć položaj. Dva tjedna moglo se čuti vrlo malo kritika zapadnih saveznika: relativno blago su reagirali na najavu okupacije Grenlanda, ali prijedlog za iseljavanje palestinskog stanovništva iz Gaze da bi se izgradila “rivijera Bliskog istoka” i za sankcije Međunarodnom kaznenom sudu izazvali su kolektivnu osudu. Svi su zaprepašteni i nisu to mogli predvidjeti, kaže Jon B. Alterman, bivši dužnosnik State Departmenta, a sada šef Bliskoistočnog programa u washingtonskom Centru za strateške i međunarodne studije.

Većina zapadnih zemalja bila je oprezna zbog nepredvidivosti koju Trump donosi u Bijelu kuću. Spremnije su dočekale njegovu drugu izbornu pobjedu nego prvu. Očekivale su ovakav test, analizira CNN.

Ukrajinska enigma

Jako je teško predvidjeti što će sljedeće učiniti, kaže za CNN Eric Nelson, bivši Trumpov veleposlanik u BiH i kasnije pomoćnik direktora njemačko-američkog Marshallova centra za sigurnosne studije u Münchenu. Ljudi upoznati s Trumpovim načinom razmišljanja smatraju da bi izbacivanje neukusne ideje moglo biti sredstvo pritiska na saveznike da osmisle nešto bolje. “On uživa držati ljude u takvom stanju”, kaže Nelson. Dakle: šokiraj, provociraj, potakni.

Vidjeli smo ovu Trumpovu predstavu i mnogo puta prije, dodaje Nathan Sales, Trumpov bivši koordinator za borbu protiv terorizma. On smatra da je riječ o umjetnosti pregovaranja. Gaza kao turistički resort neće biti posljednji geopolitički sukob Trumpa i Europe. Što će biti s Ukrajinom? Trump je ranije predložio ustupanje ukrajinskog teritorija Moskvi. Očekuje se da će na Münchensku sigurnosnu konferenciju sljedeći tjedan otputovati nekoliko članova Trumpova najužeg kruga, uključujući državnog tajnika Marca Rubija, potpredsjednika JD-ja Vancea i izaslanika za Rusiju i Ukrajinu Keitha Kellogga.

(Jutarnji list)