Usred zastoja u mirovnim pregovorima između Washingtona i Teherana, iranskog ministra vanjskih poslova primio je Vladimir Putin. Da li je ovo samo demonstracija savezništva sa SAD-om, pokušaj vraćanja Rusije u veliku globalnu geostratešku igru ​​ili samo pokušaj pronalaska novog mirovnog posrednika nakon što se Pakistan pokazao nedovoljno uvjerljivim prema Trumpu? Prerano je donositi bilo kakve konačne zaključke, kao i procjenjivati ​​da li Putin može uvjeriti Trumpa u nešto što zvanični Islamabad očito ne može.

„Iran i Rusija su na jedinstvenom frontu kada je u pitanju kampanja totalitarnih svjetskih sila protiv nezavisnih zemalja koje teže pravdi i žele svijet oslobođen unilateralizma i zapadne dominacije“, objavio je iranski izaslanik u Rusiji Kazem Jalali na platformi X.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, međutim, rekao je novinarima nakon dolaska u Rusiju da su pretjerani američki zahtjevi uzrokovali neuspjeh mirovnih pregovora u Islamabadu. Araghchi, koji je sletio u Sankt Peterburg, najavio je da će se blisko konsultovati sa ruskim saveznicima o ratu na Bliskom istoku, bez elaboriranja detalja.

Iranski ministar se također osvrnuo na trenutno zatvaranje Hormuškog tjesnaca, naglašavajući da sigurnost plovidbe kroz ovu strateški važnu pomorsku rutu ostaje globalno pitanje. Pozvao je susjedne zemlje, uključujući Oman, na bližu saradnju u zajedničkom interesu. Naglasio je da već postoji značajan nivo slaganja između Irana i Omana o Hormuzu, te potvrdio da je postignut dogovor između dvije zemlje o nastavku razgovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je tokom vikenda jednom putovao u Oman i dva puta u Pakistan, prije nego što je u ponedjeljak odlučio otputovati u Moskvu na sastanak s Vladimirom Putinom. Iranski mediji su izvijestili da je Araghchijeva druga posjeta Pakistanu imala za cilj dijeljenje “iranskih stavova i mišljenja o okviru bilo kakvog razumijevanja za potpuni kraj rata”. Tokom svoje prve posjete Islamabadu u petak i subotu, sastao se s načelnikom pakistanske vojske Asimom Munirom, ključnim posrednikom, premijerom Shehbazom Sharifom i ministrom vanjskih poslova Ishaqom Darom.

Iranski izaslanici su se zatim vratili u Teheran kako bi se “konsultovali i primili potrebne upute o pitanjima vezanim za okončanje rata”. Očigledno su, nakon konsultacija, zaključili da bi trebali pokušati uključiti Rusiju u proceduru ublažavanja Trumpovih zahtjeva za pregovore.

Iran i SAD su došli do mirovne blokade nakon što je Donald Trump otkazao putovanje svojih pregovarača u Islamabad u subotu. Iako postoji prostor za diplomatski napredak između Irana i SAD-a, situacija je nepredvidiva prvenstveno zbog nestabilnosti lidera dvije zemlje, a posebno jednog. Nakon što je čuo za odlazak teheranskog šefa diplomatije u Rusiju, američki predsjednik Donald Trump je rekao da ga Iran može pozvati ako i dalje želi pregovarati o okončanju dvomjesečnog rata. Iranska novinska agencija ISNA ranije je izvijestila da je Teheran poslao “pisane poruke” preko pakistanskih posrednika SAD-u u vezi s postizanjem mira, koje su se odnosile na neke od “crvenih linija” Islamske Republike Iran, uključujući nuklearna pitanja i Hormuški moreuz. Poruke ranije nisu bile na stolu tokom pregovora, pojasnila je iranska državna agencija.

Američki AXIOS objavio je tvrdnju dva upućena zvaničnika da je Iran uputio novi prijedlog Sjedinjenim Državama da se deblokira Hormuški moreuz i okonča rat, dok se nuklearni pregovori odgađaju za kasniju fazu. Novi iranski prijedlog navodno zaobilazi nuklearno pitanje kako bi se postigao brži dogovor, s diplomatskim naporima koji su u zastoju, a iranski čelnici su podijeljeni oko toga koje ustupke Teheran treba ponuditi SAD-u.

Američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner trebali su u subotu otputovati u Pakistan na “lične razgovore” s Iranom, prema ranijem izvještaju Bijele kuće. Ali Trump je iznenada objavio da je otkazao putovanje, insistirajući da nema smisla “sjediti tamo i pričati ni o čemu”. Da bi njegov potez izgledao racionalno, pohvalio se da je odmah nakon otkazivanja razgovora od Irana dobio “novi predložak za sastanak koji je mnogo bolji od prethodnog”.

U međuvremenu, nekada vitalna naftna i plinska ruta kroz Hormuški moreuz ostaje blokirana, bez znakova da će se uskoro ponovo otvoriti. Iranska Revolucionarna garda objavila je još jednu poruku na svom Telegram kanalu, u kojoj se navodi da je “kontrola Hormuškog moreuza i održavanje njegovog odvraćajućeg efekta na Ameriku i pristalice Bijele kuće u regiji krajnja strategija islamskog Irana”. Bez obzira na Trumpovo ludilo, postoji poprilična količina tajnosti koja okružuje Irance i njihov stav o trenutnom procesu pregovora. Od samog početka pregovora, uz posredovanje Pakistana, bilo je mnogo kontroverznih i kontradiktornih detalja: između 10 mirovnih tačaka Irana i prijedloga SAD-a od 15 tačaka, postoji ogromna neskladnost u sadržaju koja se do nedavno pokušavala riješiti diplomatskim angažmanom.

Dok se Iran i SAD iscrpljuju u međusobnim ucjenama, a neizvjesnost oko ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza izaziva ogromnu zabrinutost oko energetske sigurnosti širom svijeta, postoje oni koji sve očiglednije profitiraju od takve situacije. U naftnoj krizi mnogi ubrzavaju prelazak na čistu i obnovljivu energiju, želeći se zaštititi od daljnjih poremećaja u snabdijevanju, a Kina, kao neprikosnoveni svjetski lider u ovom segmentu, obara sve rekorde prodaje. Kineski izvoz električnih automobila, vjetroelektrana, solarne tehnologije i punjivih baterija dostigao je nezamislive nivoe u martu, izvijestio je CNN.

U izvještaju analitičke kompanije Ember navodi se da je Kina u martu izvezla više od 68 gigavata elektrana i drugih komponenti solarne tehnologije, nadmašivši svoj prethodni rekord za 50 posto. Više od pedeset zemalja svijeta višestruko je povećalo prethodni prosječni uvoz kineskih solarnih panela, a najveći rast zabilježen je na tržištima u razvoju u Aziji i Africi, koja su trenutno najteže pogođena trenutnom energetskom krizom zbog neprohodnosti Hormuškog moreuza.

Prema podacima kineske carine, izvoz solarnih panela, baterija i električnih vozila u martu je premašio isti mjesec prošle godine za čak 70 posto. Ove tri izvozne kategorije u Kini značajno doprinose povećanju nacionalnog BDP-a, istiskujući do nedavno dominantni kineski izvoz odjeće, kućanskih aparata i namještaja. Kineski izvoz baterija dostigao je vrijednost od 10 milijardi dolara u martu, nakon izbijanja rata između SAD-a i Irana, a posebno visoke stope rasta bilježe se u Evropskoj uniji, Australiji i Indiji.

Davor Krile (Slobodna Dalmacija)