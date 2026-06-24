Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Seattleu (21:00) igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Katara. Nakon uvodnog remija i teškog poraza od Švicarske, “Zmajevi” imaju imperativ pobjede kako bi zadržali šanse za plasman u nokaut-fazu kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa. Ovoj utakmici veliku pažnju posvećuju kako svjetski, tako i regionalni mediji, koji ulogu favorita jasno prepuštaju našem timu.

ŠTA PIŠU SVJETSKI MEDIJI?

Fox Sports (SAD): “Očekujte potpunu ofanzivu Bosne”

Američki gigant detaljno je analizirao situaciju u grupi B. Iako naglašavaju da prolazak BiH zavisi i od drugih rezultata, smatraju da izabranici Sergeja Barbareza imaju idealnog protivnika za popravljanje gol-razlike. Poznati analitičar Chris “The Bear” Fallica smatra da je Katar najslabija karika u grupi, posebno nakon debakla od Kanade (6:0). “Srećom po Bosnu, za ostvarenje cilja igraju protiv jedne od najlošijih ekipa na turniru. Očekujte šuteve, šuteve i još šuteve prema golu tima koji je primio gomilu pogodaka u prve dvije utakmice”, navodi se u tekstu.

Odds Scanner (Globalni analitički portal): Okršaj “ranjenih lavova”

Specijalizovani portali za sportsku analitiku fokusiraju se na psihološki aspekt meča, s obzirom na to da su obje ekipe poljuljane teškim porazima u prošlom kolu. Mediji predviđaju vrlo nervoznu utakmicu na početku, jer niko ne želi završiti Mundijal na samom dnu. Ipak, ističe se da je pojedinačni kvalitet bh. igrača daleko iznad katarskih reprezentativaca, koji u ovaj meč ulaze i oslabljeni zbog dva crvena kartona zarađena protiv Kanade.

Zvanični portal FIFA-e: Tradicija koja se mora srušiti

Krovna kuća svjetskog fudbala u svojoj najavi donosi jedan zanimljiv historijski podatak koji ne ide u prilog našoj reprezentaciji. Naime, ovo je prvi zvanični takmičarski susret Bosne i Hercegovine i Katara. Dosadašnja dva meča bila su prijateljskog karaktera (2000. i 2010. godine), a statistika kaže da BiH nikada nije pobijedila Katar (upisani su jedan remi i jedna pobjeda Katara). FIFA ovaj meč vidi kao idealnu priliku za “Zmajeve” da prekinu neugodnu tradiciju na najvećoj mogućoj sceni.

ŠTA PIŠU REGIONALNI MEDIJI?

Telegraf.rs (Srbija): “Utakmica istine za Barbareza”

Mediji u susjedstvu s velikim zanimanjem prate rasplet na Svjetskom prvenstvu, a meč u Seattleu najavljuju kao centralni sportski događaj večeri. U tekstovima se naglašava da je čitava regija usmjerena prema Americi i pitanju da li će selektor Sergej Barbarez uspjeti psihološki podići ekipu nakon pada u finišu meča protiv Švicarske. Ističe se da je utakmica obezbijeđena u direktnim TV prijenosima širom regije, što dovoljno govori o ogromnom interesovanju javnosti.

ZAKLJUČAK MEDIJSKIH ANALIZA: Svjetska javnost je složna – Bosna i Hercegovina je apsolutni favorit u večerašnjem okršaju. Katar se nakon katastrofalnih predstava smatra ekipom u slobodnom padu, ali inostrani analitičari upozoravaju da najveći protivnik “Zmajevima” večeras može biti ogroman pritisak i imperativ pobjede.

(Kliker.info-agencije)