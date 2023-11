Svijet se digao na noge za Palestinu: Demonstranti stopiraju pošiljke oružja, blokiraju ulice i upadaju u redakcije

– Marševi milijuna ljudi u različitim državama diljem svijeta pokazuje da je Palestina u ljudskim srcima. Danas, podržavati potlačene ljude u Gazi je lakmus test časti i dostojanstva zemalja. A vlade koje podržavaju Izrael su najniža vrsta bića na svijetu! – poručio je predsjednik Irana Ebrahim Raisi.

Njegove riječi su se, između ostalog, odnosile na 14 vlada koje su glasale protiv UN-ove rezolucije kojom se tražilo trenutačno, trajno i održivo humanitarno primirje u Gazi. Jedna od njih je bila i Hrvatska.

– Mi smo imali dilemu ili biti za ili biti protiv. Suzdržan biti po ovakvoj stvari je najgore – objasnio je logiku pristupanja ovom lakmus testu Andrej Plenković.

Svakako, “primirje” nije bila riječ koja je posljednjih mjesec dana dolazila na usne europskih dužnosnika, kao ni američkih pandana. Umjesto nje su se trošile fraze o “pravu na obranu”, “čvrstoj potpori” i “skladu s međunarodnim pravom”. Međutim, sada kad je postalo jasno da je ono što Izrael izvodi samo i isključivo u skladu s kršenjem svih mogućih zakona i pravilnika, počinju se koristiti neke druge parole.

– Situacija je veoma ozbiljna i postaje gora svakim danom. Moramo hitno početi raditi na zaštiti civila. Za to trebamo hitnu humanitarnu stanku i trebamo raditi na prekidu vatre … Ove bebe, ove žene, ovi starci su izloženi bombardiranju i ubijeni. Dakle, nema razloga za to, niti legitimiteta. Stoga pozivamo Izrael da prestane – usudio se prvi među europskim liderima izreći Emmanuel Macron.

Još je nešto konkretniji bio Dominique De Villepin, bivši premijer Francuske.

– Sila ne osigurava sigurnost naroda! To je ono što svi Izraelci danas moraju shvatiti … Ono što osigurava mir i sigurnost je pravda! A pravda danas nije zadovoljena … Netanyahu vodi rat kako bi učinio sve da političko rješenje ne dođe na stol. I tu međunarodna zajednica, Europa, SAD, (mu) moraju reći da ovaj rat nije prihvatljiv … Netanyahu bi mogao kontrolirati Gazu, to ne bi ništa promijenilo. I dalje će biti terorističkih napada, Izraelci će i dalje živjeti u strahu. Moramo izaći iz ovoga … Danas smjer koji moramo slijediti je spriječiti Netanyahua da nastavi sa svojom samoubilačkom logikom koja će Izrael učiniti opkoljenom državom. Oni mogu opsjedati Gazu, ali će biti opkoljeni. I nemojte misliti da ćemo sutra opet imati pacificirani diskurs sa Saudijskom Arabijom, s arapskim državama koje će normalizirati situaciju, ne! Rane povijesti se bude.

Napokon, neki europski dužnosnici počinju govoriti Netanyahuu da ovaj “rat” nije prihvatljiv, a ti neki su mahom – žene.

– Vrijeme je za sankcije protiv Izraela. Kiša bombi je nehumana. Dok se u Gazi čine ratni zločini, Izrael ignorira međunarodne zahtjeve za prekidom vatre. Pozivam saveznu vladu da sankcionira Izrael -kazala je zamjenica belgijskog premijera Petra De Sutter.

Sa sličnim istupom su pred kamere stali i članovi Sinn Feina, irske republikanske stranke, čija je predstavnica rekla :

– Želim da pakao koji se obrušava na Gazu stane. Da stane odmah! Ne može ostati na tome da Izrael krši međunarodno pravo, krši humanitarno pravo, nanosi ovu razinu patnje civilnom stanovništvu, ignorira međunarodni poziv na prekid vatre, a na kraju se ne suočava s nikakvim posljedicama za to.

Inspirativan nastup je imala i Aleida Guevara, liječnica, aktivistica i kći legendarnog Chea.

– Ljudima arapskoga svijeta: Što čekate?! Mi smo jako daleko, ali vi ste tamo. Danas se to događa Gazi, Palestini, a kome će sutra? Ako dozvolite Izraelu da radi što hoće, gdje će stati? Morate se ujediniti! Branite svoju krv, svoju kulturu, svoj život! Ne možete to zaboraviti … Računajte na mene bilo kad, bit ću s vama. Zaista, život nije važan. Važno je da smo čvrsti i solidarni jedni s drugima. Ne mogu samo pričati o ljubavi i poštovanju. Moram govoriti i o snazi. Jer vi, Palestinci, prakticirate ono što moj narod kaže: “Domovina ili smrt!” Ali naša zadnja rečenica je: “Prevladat ćemo!” I to je ono što se nadamo da ćete i vi učiniti. Naprijed braćo, do pobjede!

Ništa manje vatrena nije bila ni irska zastupnica u EU Parlamentu Clare Daly.

– Prošlo je mjesec dana od početka neumoljivog masovnog ubijanja Palestinaca u Gazi. To nije spirala nasilja Frau von der Leyen, to je genocid, otvoreno proglašen i proveden od strane države aparthejda Izraela… 10.000 mrtvih. Ubijenih jedan od 200 stanovnika Gaze. Svakih 10 minuta u mjesec dana ubijeno je palestinsko dijete. A odgovor Frau von der Leyen na ovo groblje djece je da kaže Izraelu da izbjegava civile. Budite precizni koliko god možete. Pa to pokazuje neki obraz! Ne možete čak ni pozvati na kraj. Ne možete čak ni pozvati na prekid vatre. Pa naravno da ne možete, jer se ovi zločini protiv čovječnosti vrše vašim oružjem, u vaše ime. Stajali ste uz Izrael prije mjesec dana i rekli ste da ćete stati s njima i sada i za nadolazećih dana. Zato ne dolazite ovamo pokušavajući obrisati krv sa zakašnjelom zabrinutošću. To nije samo izraelski genocid, i vaš je, a Haag nije dovoljno dobar za vas!

Španjolska ministrica socijalnih prava Ione Belarra je pak pozvala na “raskidanje diplomatskih odnosa s Izraelom jednom zauvijek”. Neke su države, poput Bolivije i Južnoafričke Republike, to već i učinile. Neke druge su pak povukle svoje ambasadore iz te bliskoistočne države. Radi se o Kolumbiji, Hondurasu, Nikaragvi, Čadu, Jordanu, Turskoj, Čileu i Bahreinu.

A sada na izolaciju Izraela poziva i, ni više ni manje, nego bivši izraelski premijer Ehud Olmert.

– Netanyahuov kabinet podržava potiskivanje Palestinaca i odbijanje njihovih fundamentalnih ljudskih prava … To je vlada koja je na sramotu osnovnim vrijednostima ljudi Izraela i Židova … Hitno urgiram na britanskog premijera da otkaže posjet izraelskog premijera u Londonu i da ga se izbjegne sastati s njim jer bi bila sramota za bazične principe Velike Britanije da ih se dovodi u vezu s onim što Netanyahu danas predstavlja.

No, osim političara, protestiraju i “obični” ljudi. Tako je u 5. novembra u Washingtonu održan najveći propalestinski prosvjed ikad, na kojem je stupalo – kažu neki izvori – oko 300.000 sudionika. Isti broj se u subotu okupio na ulicama Londona, dok je u Bruxellesu podršku Gazi iskazalo 20-ak hiljada ljudi.

Prosvjednici su u četvrtak ušli i u prostorije New York Timesa i prekrili pod novinama s imenima tisuća stanovnika Gaze koje je Izrael ubio prošlog mjeseca. Te verzije dnevnog lista se zovu “The New York Crimes”. A nakon što su zatvorili kolodvor Grand Central, 500 Židova s natpisima “ne u naše ime” zauzeli su Kip slobode, kako bi zahtijevali prekid vatre.

A blokada željezničkih posada se sada proširila diljem svijeta. Na ovaj način su, u svega par dana, (privremeno) zatvoreni kolodvori u Londonu, Torontu, Glasgowu, Rotterdamu, Philadelphiji, Washingtonu, Bruxellesu, Manchesteru, Amsterdamu i Edinburghu,

Ali tu ne staju aktivističke akcije za prestanak masakra u Gazi. Belgijski sindikati transportnih radnika su odbili tovariti vojnu opremu koja se šalje u Izrael. Isto je napravio sindikat lučkih radnika Barcelone. U Oaklandu su prosvjednici blokirali vojni opskrbni brod koji je trebao prevesti oružje u Izrael, a onda su isto napravili i u Tacomi. Grupa Sindikalista za Palestinu zatvorila je luku i u Melbourneu, sprječavajući kamionima pristup području gdje djeluje izraelska brodska linija.

Ipak, možda je najzanimljiviju stvar izvela Palestinska akcija, prosvjednička mreža koja koristi taktiku građanskog neposluha da zatvori i ometa multinacionalne trgovce oružjem. Oni su, naime, u zadnjih mjesec dana brojnim djelovanjima uspjeli postići zatvaranje londonske središnjice Elbit Systema, Izraelove najveće kompanije za proizvodnju oružja. Isto tako, zbog njih je ta tvrtka bilo primorana prodati jednu podružnicu, Ferranti Technologies u Oldhamu; s gubitkom. Ne samo to, nego je, uslijed ovih zbivanja, i britansko Ministarstvo obrane otkazalo dogovore u vrijednosti 280 milijuna s Elbitom.

Jasno, svoje akcije imaju i zagovornici genocida u Gazi. Naime, nakon što se skupina prosvjednika okupila u okrugu Montgomery u SAD-u, kako bi pozvali na prekid vatre, napala ih je agresivna skupina muškaraca s izraelskim obilježjima. “Amerika je naša! Branit ćemo Ameriku od vas životinja! Nikad više nećete živjeti, jer ćemo uzesti vaše glave i vaše živote! Jer smo mi bijeli, a vi ste ubojice! Idite tamo odakle ste došli! … Mamoje**aču! Ti musliman! Mi ubiti tvoja braća! … Pede**ine, mi ćemo živjeti u Gazi! Uklonit ćemo Gazu s lica zemlje! (Ovo je) kraj Gaze, kraj vaših ljudi!”, prijetili su, unoseći se okupljenima u lice.

Kako bi pak prisustvovali proizraelskom skupu u Washingtonu, udruga Israel on Campus ne zahtijeva da budete nacisti, već nudi velikodušnih 250 dolara studentima da se pojave. Ali hiljadama ljudi u Berlinu nitko nije trebao dati ni centa da izađu na ulice i pokažu solidarnost s Gazom.

Ipak, europske vlasti ne gledaju blagonaklono na ove pozive na mir. Tako je Iris Hefets, nakon što je u Berlinu podigla transparent s natpisom “Kao Izraelka i Židovka: Zaustavite genocid u Gazi”, policija uhapsila . Isto se u Londonu dogodilo i Yael Kahn – čija je obitelj preživjela holokaust – s natpisom da “izraelski nacisti izvode finalno rješenje”.

No, u Njemačkoj, koja se još uvijek nije riješila krivnje za zvjerstva u Drugom svjetskom ratu, sada ta krivnja počinje producirati svojevrsnu distopiju.

– Uzvici poput “zaustavite ubojstva”, “zaustavite rat” i slično neće se koristiti – poručila je preko razglasa policija građanima ususret jednom prosvjedu.

– Sljedeće fraze su zabranjene: “izraelski zločini u Gazi”; kao i svaka uporaba riječi “genocid” – objašnjavale su snage reda publici na drugom događaju.

Doduše, i van Zapada ima vlada – doduše iznimno rijetkih – koje ne žele ovakva zbivanja na svojim ulicama. Tako je indijski predsjednik Narendra Modi zabranio bilo kakve prosvjede solidarnosti u većinski muslimanskom Kašmiru, zamolivši hodže da ne spominju sukob u svojim propovijedima.

Ipak, ni u “Zemlji slobodnih” se ne gleda baš blagonaklono na one koji zastupaju prekid vatre u Gazi. Naime, Kongres je u utorak izglasao cenzuru svojoj jedinoj palestinsko-američkoj zastupnici, Rashidi Tlaib, zbog njezinih komentara o izraelskoj agresiji. U rezoluciji se tvrdi da je Tlaib “promicala lažne priče” u vezi s napadom Hamasa te je optužena da traži “uništenje Izraela” (što je ona odbacila).

Ali problema s demokracijom ima i u “jedinoj demokraciji na Bliskom istoku” – Izraelu. Tamo su nenasilni židovski i palestinski u Tel Avivu i Jeruzalemu prvo teško pretučeni, a zatim i uhićeni.

A da izraelska vlada ozbiljno shvaća demokraciju, dokazala je u četvrtak, kada je primila (navodno) inkriminirajuća izvješća proizraelske skupine za nadzor medija, Honest Reporting, pa optužila novinare nekoliko velikih novinskih organizacija – uključujući NY Times, Reuters i CNN – da su “suučesnici” u ubojstvima i otmicama izraelskih vojnika i civila od strane boraca Hamasa.

U izvješću se isticala prisutnost fotoreportera iz Gaze 7. listopada u graničnom području, blizu zone sukoba, pa navodi da je takvo što moglo biti “koordinirano s Hamasom”. “Ti su novinari bili suučesnici u zločinima protiv čovječnosti”, priopćio je odjel za javnu diplomaciju Netanyahuova ureda. Bivši izraelski ministar obrane i sadašnji visoki član kabineta ratne koalicije Benny Gantz je pozvao na tretiranje tih novinara kao “terorista”, s čim se složio i član parlamenta Boaz Bismuth, dodavši da trebaju “platiti kao i Hamas”.

Medijske kuće su ove navode opovrgle.

A čini se da bi Izrael uskoro mogao zabraniti svako protivljenje ratu. Naime, predstavljen je novi zakon “koji bi omogućio Izraelu da pojedincima oduzme državljanstvo ako izraze solidarnost s terorističkim skupinama ili potaknu teror tijekom rata”. Dodatno, predlaže se da, umjesto da se ide na sud, premijer za ovo treba dobiti samo odobrenje ministra pravosuđa.

S obzirom da se tumačenje čini diskrecijskom odlukom vlade, za pretpostaviti je da će definicija “izražavanja solidarnosti s terorističkim skupinama” biti vrlo široka. Na primjer, može se tvrditi da netko tko se protivi napadu na Gazu zbog ogromne količine civilnih smrti “izražava solidarnost s Hamasom”. U najmanju ruku, takav će zakon vjerojatno dovoljno zastrašiti ljude da dobro promisle prije, recimo, navlačenja majice s natpisom “peace”.

Zanimljivo je da i Macronova Francuska priprema nešto slično. Tamošnji novi prijedlog zakona za zabranu anticionizma predviđa da bi vrijeđanje Izraela u bilo kažnjivo s “dvije godine zatvora i novčanom kaznom od 75.000 eura”, a “poticanje mržnje ili nasilja” protiv Izraela dovelo bi do pet godina zatvora i novčane kazne od 100.000 eura.

Ipak, koliko god se progresivni Francuzi trudili, ne mogu prestići “jedinu demokraciju na Bliskom istoku”. Naime, Izraelski parlament (Knesset) je izmijenio Zakon o borbi protiv terorizma kako bi kriminalizirao “konzumiranje terorističkih publikacija”, što podrazumijeva pasivno korištenje društvenih medija, s kaznom do jedne godine zatvora. Ovo, očito, neodoljivo podsjeća na Ministarstvo istine iz Orwellovog romana 1984., u kojem je fašistička vlada svakodnevno kontrolirala da njeni građani imaju samo “prave misli”.

I, što kažete, jeste li za ili protiv ovoga? Samo, eto, nemojte biti suzdržani. To je ipak najgore.

Marin Prvan (Slobodna Dalmacija)