Švicarska nogometna reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon što je pobijedila Kolumbiju u izvođenju penala.

Golova nije bilo nakon regularnog dijela utakmice, nije bilo ni nakon produžetaka, ali onda su uslijedila najveća uzbuđenja i veliki promašaji Kolumbijaca – neiskorišteni, da bi se odlučilo samo u izvođenju penala.

Švicarska je ostvarila svoj najveći uspjeh na svjetskim prvenstvima (istina je, igrala je u četvrtfinalu 1938. i 1954. godine, ali s manje učesnika) i da bi se plasirala u polufinale, igrat će protiv Argentine, čija je burna utakmica s Egiptom tema dana.

Davinson Sanchez i Kucho Hernandez bili su tragičari južnoameričke selekcije, koja je na Svjetskom prvenstvu primila samo jedan gol u pet utakmica (protiv Uzbekistana).

Sanchez je pogodio prečku, dok je Hernandezov udarac odbranio Kobel.

Manuel Akanji je bio jedini koji je bio nesiguran sa “bijele tačke”, ali njegova greška, na kraju, nije bila kobna za tim Murata Jakina, jer su Xhaka, Amduni, Iten i Vargas odradili svoj dio posla.

Možda najzanimljiviji detalj u drami penala, barem za domaće ljubitelje fudbala, bila je situacija koja se dogodila iza gola dok je Xhaka htio da uputi udarac. Neko od Kolumbijaca je mahao srpskom zastavom u publici kako bi dekoncentrirao švicarskog kapitena, ali je on bio priseban i postigao gol, zatim za početno vodstvo “Sajija”.

Švicarci su sačuvali svoj gol drugu utakmicu zaredom u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. I ova informacija dovoljno govori o snazi ​​i kvalitetu selekcije podno Alpa.

Istina, ovaj put su imali sreće.

Praktično, sve što je vrijedno spomena sa utakmice završilo je u pola sata produžetka.

Kolumbija je u tom intervalu imala dvije sjajne prilike: prečku koju je pogodio Lukumi i slobodan udarac koji Haminton Kampas nije iskoristio, nakon greške švicarske odbrane. Bila je to jedna od onih šansi koje bi mogle proganjati Kolumbijce i samog Camposa dugo nakon ove utakmice.

Šansu utakmice na drugoj strani, također u produžetku, nije iskoristio Zeki Amduni, čiji je udarac sa šest ili sedam metara, čim je ušao u igru, hrabro zaustavio golman Kolumbije Vargas.

Južnoamerikancima je bio potreban bolji Vargas u penal seriji, ali nije uspio zaustaviti nijednu loptu koja je ušla u njegovu mrežu.

Švicarci slave veliki trijumf, najveći u svojoj historiji i nastavljaju takmičenje kao najveće iznenađenje turnira.

(Kliker.info-agencije)