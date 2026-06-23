Brojni navijači Bosne i Hercegovine okupljaju se u Seattleu gdje reprezentacija BiH igra sutra utakmicu s Katarom. Zmajevi će danas odraditi trening u Salt Lake Cityu, a zatim se uputiti prema Seattleu.

Naši Zmajevi imali su veliku podršku tokom prethodne dvije utakmice sa Kanadom u Torontu i sa Švicarskom u Los Angelesu, a naših navijača ne manjka ni u Seatlleu. Slike i videa kortea bh. navijača, navijačke atmosfere, pjesme i plesa obišle su svijet, a pobrali su simpatije i mnogih medija koji su izvještavali sa Mundijala.

Ekipa N1 je snimila razgovor sa nekoliko navijača, a jedan od njih već 33 godine živi u Americi, a porijeklom je iz Kozarca.

“Ne mogu da objasnim emocije, jako smo sretni što smo mogli doći. Nadamo se da ćemo pobijediti Katar i ići dalje”, kazao je Sadnan Mehanović iz Amerike.

Iz Birminghama je u Seattle stigao još jedan navijač Bosne i Hercegovine. On je analizirao igru Zmajeva, pa je preporučio da se ubrza igra u napadu, ali ne sumnja u povoljan rezultat.

Utakmice Zmajeva prate cijele porodice, a ovo je bila jedinstvena prilika da svoju djecu upoznaju sa domovinom i na ovaj način i usade im emocije prema Bosni i Hercegovini bez obzira što su rođeni na drugom kontinentu.

Naši navijači još jednom su pokazali da jedna mala Bosna i Hercegovina ima velike navijače, a da ih je na svim stranama svijeta spojila ljubav prema domovini.

(Kliker.info-agencije)