Svetlana Cenić: Opozicija spašava Evropejce; Sve nam je odlučujuće, samo o sebi ne odlučujemo

Sve nam je odlučujuće, samo o sebi ne odlučujemo. Opozicija spašava Evropejce, jer njima nije bilo stalo da bude usvojen Zakon o sprečavanju pranja novca. HNS-ov prijedlog izbornog zakona što predlažu je podjela BiH, a kada se Dodik odmakne od vlasti, tada će se odmaći i stranci, kaže u intervjuu za Mrežu Svetlana Cenić. Cenić u intervjuu govori i o ekonomskoj situaciji, zakonu o sukobu interesa, izbornom integritetu, antifašistima, ratnim zločincima i balerini.

U zadnji čas usvojen je zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ali je to opozicija inicirala, kazala je ona na početku razgovora.

Pprivrednici bi ih više pojeli da nije usvojen. I red je da ih pojedu i rastjeraju. Zamislite šta bi to značilo za privrednike da ponovo dospijemo na sivu listu. Jeste zadnji dan, ali inicijativa je došla iz opozicije, te ja postavljam pitanje – šta bi s ovim evropejstvom tih zvijezda i starleta EU, SAD-a i čitave međunarodne zajednice“, poručila je Cenić.

Govoreći o tome zbog čega je ovaj zakon bio sporan vlasti i zašto im se nije žurilo da ga usvoje, naglasila je da se političarima nikad ne žuri s nečim što će spriječiti pranje novca.

„Mi sad kad bismo svima njima uporedili prihode i imovinu, bili bismo šokirani. Kako se to od te plate ovolika imovina stiče. Naravno da njima nije u interesu. To je zato što ima i ogromna praonica para, pa kad ne zna šta će s njima, onda kupuj nekretnine. Koliko njih ima nekretnine u Turskoj, jer ih tamo niko ne pita – odakle ti pare. Ili u Dubaiju“, kaže Cenić.

Ona je ocijenila da ‘dobar dio onih koji su vlast i bliski vlastima peru pare’.

„Kako neko ko prijavi platu, neka je pet hiljada, može da ima pet nekretnina, kola, porodica živi na visokoj nozi. Do jučer se na teku upisivao u granapu, odjednom silne nekretnine. Kako? Neka mi objasni, ja sam ekonomist, neka me nauče nečemu“, kazala je Cenić.

Na konstataciju da će i ova sedmica, očigledno, opet biti odlučujuća, podvukla je da ‘nam je sve odlučujuće, mi samo o sebi ne odlučujemo’.

Kada je riječ o zakonu o sukobu interesa, ističe da su ‘kod nas takvi zakoni da oni, zapravo, kažu da ne postoji šansa da bude sukob interesa’.

„Imate u Federaciji slučaj – otac i dva sina. Da ne kažem u Republici Srpskoj isto – 20 godina gledamo – tetka, sestrići, brat, kum, ovaj, onaj, sve je moglo da se zbrine, zbrinuto je. Vidjet ćemo u kojoj formi će biti usvojen. Ništa ja tu ne isključujem. Sporni su oni zakoni koji zadiru u to da sam uzeo, ukrao, oteo, oprao“, smatra ona.

Dalje je navela da kad se Dodik odmakne od vlasti, tada će se odmaći i stranci.

„Možemo govoriti šta je starije, kokoš ili jaje. Zbog čega mi imamo strane sudije, jer niko nema u povjerenja u ovo što se zove domaće, i zato što su pokazali da je i Ustavni sud partijska ekspozitura, samo zavisi koje su partije delegirale. Kad se makne takva politika, otići će i strane sudije. Uslovljavanje samo pokazuje šta je pozadina i smisao tog zahtjeva, a to je da se Ustavni sud partijski kontroliše“, tvrdi Cenić.

HNS-ov prijedlog izbornog zakona je daljnja podjela BiH, ocijenila je ona.

„Može li on meni reći kako će on garantovati da iz ta tri kantona ne bude neko za koga će on opet reći da nije legitiman. Kako će ljudi dokazivati legitimnost. Ili će da stoji odredba da mora da bude član HDZ-a. Ne žive samo članovi HDZ-a u ta tri kantona“, navodi Cenić.

Osvrnula se i na rad aktuelne vlasti, kazavši kako je to ‘brak iz interesa’.

„Ovi su došli na vlast, to im je bio jedini cilj. Međunarodni su postigli – to da SDA nije na vlasti. Baš da sad lociramo kao isključivog krivca SDA, a amnestiramo HDZ i SNSD – pa malo sutra. Ovi koji su svježi u vlasti će sve dati da tu ostanu“.

Potom je dodala:

„Kakav je to izborni integritet ako će ga nametnuti visoki predstavnik. Izborni integritet je on narušio kada je na zatvaranju biračkih mjesta nametnuo nešto. Drugo, ako ga neće priznati u RS-u – šta će to značiti“.

Odgovorila je i na pitanje kome je interes da ekonomski polako urušava zdravu Federalnu televiziju.

„Kad sam čula izjavu Elmedina Konakovića – pala sam sa stolice. Čekaj, zar niste rekli da će raditi sposobni, a ne podobni. Za mene je to bilo prestrašno. Bojim se da ovo sa javnim emiterima nije ono – sad ćemo vas pritisnuti koliko može, pa da se na taj način promijeni kompletna struktura u javnim emiterima. Dužnost je onih koji donose zakon da riješe i finansiranje“.

Komentarisala je i činjenicu da su antifašisti u Mostaru zlo, a da su ratni zločinci dobrodošli.

„To s evropejstvom ima veze koliko i ja s baletom. To pokazuje još nešto – da je Hrvatska isfolirala EU da postanu član. Sad rade i može im se kako hoće“, zaključila je Cenić.

