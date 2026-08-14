Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo i projekcijom filma „Očevina“ poljskog reditelja Pawela Pawlikowskog večeras je otvoren 32. Sarajevo Film Festival, koji će trajati do 21. augusta.

Ovogodišnje izdanje Festivala donosi 250 filmova iz cijelog svijeta, dok će u takmičarskim selekcijama biti prikazan 51 novi film iz jugoistočne Evrope, od kojih će čak 21 imati premijeru.

Ceremoniji otvaranja prethodio je crveni tepih ispred Narodnog pozorišta, kojim su prošetali brojni glumci, reditelji, filmski profesionalci i predstavnici javnog i političkog života.

Među njima su bili članovi žirija Takmičarskog programa – igrani film, britanska glumica Emily Watson, koja predsjedava žirijem, hrvatski reditelj Igor Bezinović, makedonska glumica Sara Klimoska i direktor Evropske filmske akademije Matthijs Wouter Knol. Žiri čini i grčka rediteljica Athina Rachel Tsangari.

Svečanom otvaranju prisustvovao je i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Marjanović: Film vrijedi gledati zajedno

Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović poželio je dobrodošlicu prisutnima, ističući da u SFF-u vjeruju da ceremonija otvaranja treba biti uvod u film, a ne njegova zamjena.

– Ne dolazimo na festival zato što mislimo svi isto, već zato što vjerujemo da film vrijedi gledati zajedno. Hvala vam što iz godine u godinu poklanjate svoje vrijeme, znatiželju i svoje povjerenje, što je najveća vrijednost našeg festivala i ujedno naša najveća odgovornost – poručio je Marjanović.

Naglasio je da Festival počinje filmom „Očevina“ u trenutku kada Evropa ponovo preispituje pitanja identiteta, pripadnosti i granica, ocijenivši da Pawlikowskijevo ostvarenje poziva publiku da prošlost sagleda iz ljudske perspektive, prenosi Fena.

Uvod u ovogodišnji SFF bila je predfestivalska projekcija restaurirane verzije filmskog klasika „Žena s krajolikom“ Ivice Matića, održana uoči zvaničnog otvaranja.

Počasna Srca Sarajeva za pet velikih imena

Na 32. Sarajevo Film Festivalu nagrada Počasno Srce Sarajeva bit će dodijeljena Emily Watson, Emiru Hadžihafizbegoviću, Woodyju Harrelsonu, Asgharu Farhadiju i Diegu Luni.

Tokom narednih osam festivalskih dana publiku očekuju projekcije, premijere, takmičarski programi, razgovori s autorima i brojni prateći događaji.

Posebno mjesto u programu imat će Dječiji program i TeenArena, kao i sadržaji posvećeni ljudskim pravima, suočavanju s prošlošću i međunarodnim partnerstvima. Među njima se izdvaja saradnja s Doha Film Institutom.

„Ničija zemlja“ zatvara ovogodišnji SFF

Sarajevo će do 21. augusta biti središte regionalne i međunarodne filmske scene, a ovogodišnje izdanje Festivala završit će projekcijom filma „Ničija zemlja“ Danisa Tanovića.

Film je Bosni i Hercegovini 2002. godine donio Oscara za najbolji film na stranom jeziku.

(Kliker.info-FTV)