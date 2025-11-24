Obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine : Svečani defile 1.400 učenika ulicama Stoca

Svečani program posvećen Danu državnosti Bosne i Hercegovine, jednom od najznačajnijih datuma iz historije Bosne i Hercegovine, upriličen je danas u Stocu u organizaciji osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), a pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a.

Semir Šejtanić član Organizacionog odbora, je rekao, da su za razliku od prošlih godina, kada je obilježavanje bilo na nivou Mostara, ove godine odlučili da obilježavanje Dana državnosti BiH bude u Stocu iz više razloga.

“Grad na Bregavi je naročito poznat po lijepim stvarima, puno pjesnika je iz našeg grada Stoca i ove godine smo se odlučili da to bude u ovom gradu”, rekao je Šejtanić.

Prema njegovim riječima, program je počeo svečanim defileom sa Ćuprije na Begovini.

“Tu se skupilo oko 1400 učenika sa područja cijelog kantona, prošli smo kroz cijeli Stolac. Istakao bih da smo imali podršku od Grada Stoca. Svečani defile se nastavio kroz cijelu Begovinu sve do čaršijske džamije. Poslije toga smo se uputili prema Sportskoj dvorani koju je obezbijedio Grad Stolac. Sva ostala sredstva za realizaciju ovog programa i svečanosti finansiralo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK. Ne smijemo zaboraviti ni podršku lokalne zajednice, kao što je Grad Mostar, koji je obezbijedio prevoz za učenike, tu je koordinator bio šef Službe za odgoj obrazovanje, mlade i sport Mustafa Džafić, zatim općina Jablanica i Grad Konjic. Svi zajednički smo odlučili da damo veliki doprinos, da obilježimo jedan od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine, a to je Dan državnosti. Program koji je kreiran od učenika svih škola HNK je nastavljen u Sportskoj dvorani, puno pjesme, puno veselja, puno radosti, jer ovakav datum zaslužuje sve to pozitivne i lijepe stvari, a to su pjesma i veselje”, zaključio je Šejtanić.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK Adnan Velagić, je rekao, da su prošle 82 godine od kako je Bosna i Hercegovina obnovila svoju državnost u Mrkonjić Gradu.

“247 delegata tada, mi danas bismo rekli poslanika, jednoglasno je prihvatilo obnovu državnosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je na taj način nastavila svoj kontinuitet, evo do današnjeg dana. Ono što možemo još i što bi trebalo naglasiti, to je posebno da je Bosna i Hercegovina svoju državnost baštinila iz Srednjovekovne bosanske države, bosanske kraljevine i da je u tom periodu, dok je bila država u srednjem vijeku, bila izuzetno snažna i moćna država. Danas mi, evo, proslavljamo novu godišnjicu državnosti Bosne i Hercegovini i mislim da je ovdje u Stocu pravo mjesto da se ova svečanost upriliči”, rekao je Velagić.

