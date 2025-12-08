Svečanim prijemom u Sarajevu obilježen Nacionalni dan Države Katar

U prisustvu brojnih uzvanika i uzvanica iz političkog, društvenog, vjerskog, sportskog, kulturnog i uopće javnog života Bosne i Hercegovine te diplomatskog kora večeras je u Hotelu Hills na Ilidži obilježen Nacionalni dan Države Katar, prenosi Bosnian News Service.

Jačanje veza sa BiH

Država Katar i Bosna i Hercegovina ove godine obilježavaju 32. godišnjicu uspostave bilateralnih odnosa. Ambasador Države Katar u Bosni i Hercegovini, Nj. E. Meshaal bin Ali al-Attiyah, domaćin svečanosti, naglasio je tom prilikom da odnos između Države Katar i Bosne i Hercegovine predstavlja „odnos prijateljstva i bratstva koji traje dugo godina i kroz koji su ojačane zajedničke političke, ekonomske i kulturne veze“.

„Obim trgovinske razmjene između dvije zemlje iznosio je 7,5 miliona dolara u 2022. godini, a porastao je na 21 milion dolara u prošloj godini, što je jasan pokazatelj razvoja ekonomskih odnosa. Nastavljamo raditi na jačanju kulturne i naučne saradnje, realizaciji potpisanih sporazuma, te težimo organiziranju zajedničkih kulturnih događaja kako bi produbili komunikaciju između naših naroda i upoznali ih sa njihovom historijom, tradicijom i običajima. Na ovoj svečanoj prilici potvrđujemo stalnu posvećenost Države Katar razvoju bilateralnih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa i jačanja čvrstih bratskih veza“, poručio je ambasador Al-Attiyah.

Centar humanitarnih inicijativa i aktivne medijacije

Govorio je o historijskom značaju Nacionalnog dana Države Katar, posebice u kontekstu aktuelnog trenutka.

„Danas obilježavamo godišnjicu osnivanja naše voljene Države Katar. To je događaj koji utjelovljuje odanost našoj slavnoj historiji i vraća u sjećanje život i djelo osnivača, šeika Jasima bin Muhammeda al-Thanija, Allah mu se smilovao, koji je postavio temelje moderne države, usmjerio njen put ka prosperitetu i stabilnosti, te izgradio čvrste odnose u regiji, zasnovane na mudrosti, pravdi i odanosti“, rekao je.

Dodao je da Država Katar već decenijama vodi politiku otvorenosti i saradnje sa svojim arapskim, regionalnim i međunarodnim okruženjem, sve dok nije postala aktivna država sa širokim diplomatskim prisustvom na svjetskoj pozornici.

„Period nakon 1995. godine obilježen je značajnim razvojem katarske vanjske politike uravnoteženog pristupa koju vodi Njegova Visost emir šeik Tamim bin Hamad al-Thani. Zahvaljujući tome, Katar je uspostavio diplomatske odnose sa više od 140 država i postao uticajan akter u međunarodnoj zajednici, centar humanitarnih inicijativa i aktivne medijacije. Također smo nastojali ojačati ekonomske, društvene i kulturne odnose, u skladu sa temeljnim stubovima Nacionalne vizije Katar 2030, koja ima za cilj ravnotežu između ekonomskog rasta, ljudskih resursa i očuvanja okoliša“, naglasio je.

„Država Katar je aktivan partner u međunarodnoj zajednici“

Nadalje, podvukao je da je vanjska politika Države Katar fokusirana na jačanju principa mira, sigurnosti i stabilnosti, te prijateljstva i saradnje među državama i narodima.

„Dokazali smo svoju konstruktivnu ulogu kroz brojne uspjehe u međunarodnom posredovanju i rješavanju sukoba, kao izraz čvrstog uvjerenja da je dijalog najbolji put ka sigurnosti i razvoju. Njegova Visost Emir je to potvrdio riječima koje citiram: ‘Država Katar je aktivan partner u međunarodnoj zajednici. Katar ulaže značajne napore na međunarodnom planu u posredovanju pri rješavanju sukoba i u humanitarnom radu. Ti napori su doprinijeli jačanju globalnog položaja Katara i povezali njegovo ime sa pozitivnom i aktivnom ulogom’“, zaključio je ambasador Al-Attiyah u svom obraćanju na svečanosti.

Nacionalni dan Katara je nacionalno obilježavanje ujedinjenja Katara 1878. godine, koje se službeno proslavlja svake godine 18. decembra u znak sjećanja na osnivača šeika Jassima bin Mohammeda al-Thanija, katarskog vladara, velikog vizionara koji je ujedinjenjem arapskih plemena postavio temelje snažne i uspješne države Arapskog zaljeva.

Praznik je uspostavljen 21. juna 2007. dekretom današnjeg emira Države Katar, a tadašnjeg prestolonasljednika i nasljednika, Nj. V. šeika Tamima bin Hamada al-Thanija. Poznat je i kao Dan osnivača.

Država Katar, koja je nezavisnost stekla 1971. godine, uvrštava se u red najbogatijih i najsigurnijih zemalja svijeta.

Pod mudrim vodstvom katarskog emira, Nj. V. šeika Tamima bin Hamada al-Thanija, Država Katar je u protekloj deceniji svjedočila ogromnom rastu na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Od privrednog rasta i diplomatije do kulture i sporta, vodstvo emira Al-Thanija razvilo je Katar u platformu za dijalog i kulturnu razmjenu.