Sve oči uprte u grupu Wagner : Putin urgentno šalje hiljade vojnika i oružje Libiji. Nešto se veliko sprema !?

Rusija je posljednjih mjeseci pojačala svoju vojnu prisutnost u Libiji, zaključak je istrage neovisnog ruskog medija Verstka i projekta All Eyes on Wagner (u slobodnom prijevodu: Sve oči uprte u grupu Wagner). Libija je u stanju građanskog rata od svrgavanja Muamera Gadafija 2011. godine, a Rusija se već dugo optužuje za miješanje u tamošnji sukob.

Sada se čini da Kremlj šalje veće količine vojne opreme u Libiju i regiju te preraspoređuje regularne vojne snage prerušene u plaćenike, zajedno s regrutima iz plaćeničke skupine Wagner koja operira Africi.

U posljednja tri mjeseca Rusija aktivno prebacuje vojno osoblje i plaćenike u Libiju, prema nalazima Verstke. Te su snage prvenstveno koncentrirane u istočnoj Libiji, regiji pod kontrolom Khalife Haftara, zapovjednika Libijske nacionalne armije (LNA) i saveznika Kremlja. Zapadnim dijelom zemlje, pak, uključujući glavni grad Tripoli, upravlja Vlada nacionalnog jedinstva koju priznaju Ujedinjeni narodi.

‘Tektonski poremećaji‘

Izvor unutar libijske sigurnosne agencije izvijestio je da je najmanje 1.800 pripadnika ruskog vojnog osoblja stiglo u zemlju samo u posljednje dvije sedmice. Neki su poslani u Niger, dok drugi ostaju u Libiji čekajući daljnje naredbe, prenosi ruski neovisni portal Meduza.

Jedan vojnik rekao je novinarima da su on i nekoliko stotina drugih pripadnika specijalnih postrojbi prebačeni iz Ukrajine početkom godine. Još nekoliko hiljada boraca – profesionalnih vojnika i plaćenika skupine Wagner grupe u Africi – stiglo je u Libiju između februara i aprila. Sami vojnici su u razgovoru s novinarima priznali da je njihova prisutnost u Libiji neslužbena. Kažu da tamo borave u sklopu privatne vojne tvrtke, ali nisu precizirali koje.

Rusko vojno osoblje i oprema primijećeni su na najmanje 10 lokacija u istočnoj Libiji od početka marta. Ruske snage stacionirane su oko velikih vojnih baza, kao što su zračne baze Al Jufra i Ghardabiya, ali i u blizini manjih baza kod Waddana i Marja.

Izvori navode da su neki pripadnici novopridošlog ruskog vojnog osoblja uključeni u obuku lokalnih vojnika i novih regruta iz privatnih vojnih tvrtki. Drugi, pak, provode borbene misije, kao što je osiguravanje transporta vojne opreme. “Nikada nije bilo takve strke. Ovdje se događaju tektonski poremećaji”, komentirao je jedan ruski vojnik u Libiji. “Mislim da se sprema velika frka”, dodao je.

Podaci o lokaciji korisnika multimedijske aplikacije za slanje poruka Telegram pokazuju porast aktivnosti oko vojnih lokacija u Libiji. Dana 5. marta, ruski vojnik s korisničkim imenom ‘Andrej‘ pojavio se u blizini zračne baze Ghardabiya u blizini Sirta. Nekoliko mjeseci prije toga, Andrej je bio u Mulinu, gradu u ruskoj regiji Nižnji Novgorod, gdje se vojnici obučavaju za borbe u Ukrajini. Gotovo dvije sedmice nakon što se Andrej pojavio u zračnoj bazi Ghardabiya, LNA je tamo izvela vojne vježbe.

Lociranje ruskih Telegram kanala

Ubrzo nakon toga, druga skupina ruskih vojnika primijećena je u Marju. Dana 17. marta njihove su fotografije objavljene na libijskim društvenim mrežama – Verstka i njezini partneri u istraživanju uspjeli su geolocirati te fotografije uspoređujući zgrade i strukture na njima sa satelitskim snimkama.

Početkom maja geolokacijski podaci potvrdili su prisutnost dvojice ruskih vojnika u Jufri. Jedan od njih bio je isti spomenuti Andrej, koji je bio u zračnoj bazi Ghardabiya u martu. Tamo je ostao najmanje do aprila, a zatim se do maja našao u Jufri.

Drugi vojnik u Jufri bio je 26-godišnji Pavel Vavilov iz ruske Vladimirske oblasti. Vavilov je vjerovatno nedavno otišao u vojsku – procurjeli podaci pokazuju da je 2020. godine radio kao zaštitar, a prije toga kao taksist. U međuvremenu se našao u pravosudnim problemima, što uključuje i presudu zbog krađe. Drugi Telegram profil povezan s Vavilovim prikazuje profilnu sliku automobila s registarskim pločicama samoproglašene proruske separatističke ‘Narodne Republike Luhansk‘ u istočnoj Ukrajini.

Posljednjih sedmica došlo je do značajnog porasta isporuka ruskog oružja i transportnih vozila iz Sirije u Libiju. Na fotografijama koje je 30. marta objavio ruski proratni Telegram kanal Military Informant, može se vidjeti nekoliko ruskih oklopnih transportera Tigr koji se koriste u vježbama LNA. Sudeći po oznakama postrojbe na vratima, isporučeni su 106. brigadi LNA. Kanal je također objavio videosnimke vježbi. Nakon usporedbe terena, zgrada i znamenitosti na snimci sa satelitskim snimkama, Verstka i partneri utvrdili su da je snimka nastala na području između zračne baze Al Jufra i grada Waddana.

Strateška važnost luka

Rusija isporučuje veliku količinu vojne opreme u Libiju morskim putem. Izvor je Verstki rekao da je osobno pratio opremu iz “vojne luke” u razne “vojne baze”. U nekim slučajevima oprema dolazi u Libiju preko sirijske luke Tartus. Primjerice, 2. aprila dva ruska desantna broda – Aleksander Otrakovski i Ivan Gren – primijećena su u Tartusu. Dana 6. aprila isti su brodovi bili uz obalu Krete, a 8. aprila stigli su u luku Tobruk u Libiji.

Ovi brodovi prevozili su vozila i oružje, dok je jedan predmet u pošiljci podsjećao na teški minobacački sistem 2S12 ‘Sani‘ iz sovjetske ere. Prema istražiteljima otvorenih izvora, to je bila peta takva pošiljka u posljednjih šest sedmica, a satelitske snimke pokazuju da su od tada brodovi nastavili putovati naprijed – nazad.

Jalel Harchaoui, stručnjak za Libiju u utjecajnom londonskom think tanku Royal United Services Institute (RUSI), skreće pažnju i na činjenicu da se rusko vojno osoblje premješta u bazu Brak al-Shati u Libiji. Prema njegovim riječima, broj pripadnika osoblja koji govore ruski, u bazi se posljednjih sedmica povećao za oko 25 posto.

Još donedavno, tačnije u martu, istražitelji projekta All Eyes on Wagner nisu detektirali nijedan ruski Telegram profil u bazi. No, situacija se u posljednjih nekoliko sedmica promijenila. Primjerice, početkom maja u blizini baze otkriven je profil registriran na ruski broj. Čini se da korisnik, 28-godišnji Rus Maksim Kukolj, nije bio povezan s vojskom prije 2021. godine, no nema javnih podataka o njegovom zaposlenju nakon toga. Ipak, do 2022. godine svi su njegovi dugovi otplaćeni.

Geolokacijski podaci također pokazuju stalan tok ruskog vojnog osoblja u sirijsku luku Tartus, koja je postala svojevrsno središte redistribucije vojnih resursa. Među njima je i 19-godišnji pripadnik mornarice Anton Zajkin, koji je početkom 2024. bio stacioniran u Baltijsku, u ruskoj eksklavi Kalinjingrad. Do početka maja Zajkin je osvanuo u Siriji.

Saradnja s Haftarom

Turska, SAD i druge zemlje opetovano su optuživale Rusiju za miješanje u libijski sukob i da koriste plaćeničku skupinu Wagner za tamošnja djelovanja. Novinarska istraživanja potvrdila su da su ruski plaćenici prisutni u Libiji najmanje od 2019. godine, a stručnjaci tvrde da Kremlj podržava Khalifu Haftara od otprilike 2018.

Prošle godine ruski dužnosnici i Haftar održali su prve javne razgovore od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. U augustu se s njim u Libiji sastao zamjenik ruskog ministra odbrane Junus-bek Jevkurov, a u septembru se Haftar sastao i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi. Nakon toga pojavilo se više medijskih izvješća o planovima Kremlja za izgradnju ruske pomorske baze u Tobruku u Libiji, gdje ruski vojni teret stiže iz Sirije.

U januaru, malo prije nego što je Rusija krenula sa slanjem velikog broja vojnika u tu regiju, Jevkurov je ponovno posjetio Libiju. Sastao se s Haftarom u Bengaziju, a izvori Verstke kažu da nedaleko od ovog grada već funkcionira nova ruska vojna baza za obuku. Prema izvorima Verstke i projekta All Eyes on Wagner, ruski kontingent u Libiji kontroliraju četiri zapovjednika koji su ranije boravili u Siriji. Oni svoje izvještaje, kako se navodi, podnose Jevkurovu.

“Mislim da se Rusi klade na rat između milicija u Tripoliju, pa će ubrzati stvar”, rekao je jedan vojni izvor. Drugi izvor, pak, sugerira da trenutačni priljev ruske opreme i premještanje snaga imaju za cilj zamijeniti pripadnike grupe Wagner u Libiji i otvoriti put za daljnje raspoređivanje u drugim afričkim zemljama.

Pritisak na NATO i EU s juga

Jalel Harchaoui smatra da je povećana prisutnost u Libiji u skladu s mnogim ruskim strateškim regionalnim interesima. “Libija nudi izuzetno vrijedan pristup Sredozemnom moru, može poslužiti kao južna tačka za izvršavanje pritiska na NATO i Evropsku uniju i može pridonijeti jačanju dijaloga s drugim ključnim arapskim zemljama”, ističe on. “Važno je da također služi kao vrata u zemlje podsaharske Afrike, nudeći stratešku rutu prema zemljama poput Sudana, Nigera i šire”.

Prema njegovim riječima, saradnja s obitelji Haftar omogućuje Kremlju postizanje ovih ciljeva uz minimalne troškove. “Grubo govoreći, obitelj Haftar materijalno i finansijski nagrađuje Moskvu za činjenje stvari koje su ionako već u njenom interesu”, smatra stručnjak iz RUSI-ja.

Povećana vojna aktivnost u regiji također može imati veze s povećanim pritiskom da Libija održi izbore. Iako je već bilo nekoliko pokušaja održavanja izbora, planovi za to su često odgađani ili poremećeni zbog eskalacije vojnog sukoba. UN je hitno pozvao na održavanje izbora kako bi se spriječilo daljnje klizanje zemlje u rat.

