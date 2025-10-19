hamburger-icon

Kliker.info

“Sve moje praznine”: Prva sarajevska samostalna izložba slika Elvira Bucala (Video)

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

“Sve moje praznine”: Prva sarajevska samostalna izložba slika Elvira Bucala (Video)

19 Oktobra
15:35 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

U Galeriji “Roman Petrović” otvorena je prva sarajevska samostalna izložba slika “Sve mоje praznine”, našeg kolege, novinara Elvira Bucala. Bucalov prepoznatljivi nemirni novinarski duh, uvijek usmjeren prema pitanjima, sakrivenom iza vidljivog u slikama pronalazi svoj tihi, likovni jezik. Postavka odiše profesionalnim i ljudskim principima, potragom, posmatranjem i razumijevanjem, svim onim rijetkim osobinama koje krase autora ispred i iza kamera.

Autentičan i prepoznatljiv likovni rukopis Elvira Bucala rijedak je spoj novinarske lucidnosti i slikarske introspekcije, koje objedinjuju iskustvo posmatrača stvarnosti i istraživača ljudske unutrašnjosti.

Bucalova djela odišu slojevitom strukturom značenja i vizuelnih metafora o postojanju, samoći i unutrašnjoj povezanosti.

Baš kao što u svojim novinarskim tekstovima i reportažama traži suštinu događaja, u svojim slikama traga za suštinom bića. To je potraga za smislom, poput vizuelnog dnevnika promišljenog posmatrača svijeta.

Kao ni u pitanjima u intervjuima, Elvir Bucalo ni slikama ne teži senzaciji, već suštini. Njegova djela stoje kao most između racionalnog i intuitivnog svijeta. Na mostu se susreću iskustvo, znatiželja i emocija.

(BHRT)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku