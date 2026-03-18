Vlada Federacije BiH podržava prijedlog da se izvrši emisija euroobveznica Federacije BiH u iznosu do 800.000.000 eura na Londonskoj berzi.

Budžetom Federacije BiH za 2026. godinu planirani su primici od dugoročnog zaduživanja u iznosu od 1.976.952.480 KM, od čega se na direktno vanjsko zaduživanje odnosi 1.564.664.000 KM (ekvivalent od 800 miliona eura).

– U skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, te nedavnom Presudom Ustavnog suda Federacije BiH kojom je u potpunosti potvrđena ustavnost predmetnog Zakona, stvoreni su svi pravni preduslovi za nesmetanu realizaciju emisije na međunarodnom tržištu kapitala, saopćeno je.

Podsjetimo, Vlada FBiH prvi put se zadužila na međunarodnom tržištu prošle godine, izdavanjem euroobveznica u iznosu od 350 miliona eura.

Aukcija na Londonskoj berzi tada je izazvala ogroman interes investitora, a knjiga narudžbi premašila je tada milijardu i 800 miliona eura, čak pet puta više od planiranog iznosa.

