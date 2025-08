Švajcarski dnevnik Neue Zürcher Zeitung : Kojim putem će sada krenuti Dodik?

Švajcarski dnevnik Neue Zürcher Zeitung (NZZ) tematizira drugostepenu presudu Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine od petka (1. avgusta 2025.) izrečenu Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, kojom je potvrđena ranija presuda Suda BiH. Njome je, podsjeća NZZ, Dodik osuđen na godinu dana zatvora, osim ako ne zatraži da se zatvorska ne preinači u novčanu kaznu, a zabranjeno mu je i vršenje bilo koje službene aktivnosti u trajanju od šest godina.

No, Dodik je i dalje prkosi. On je u petak poslijepodne sa svojim advokatima i stranačkim kolegama izašao pred medije u Banja Luci, gdje je izjavio: “Ne priznajem ovu političku presudu”, podsjeća NZZ. U nastavku teksta se navode i Dodikove prijetnje da će, ukoliko Izborna komisija BiH naloži nove izbore za predsjednika RS-a, on izdati nalog policiji da onemogući rad biračkih mjesta. “Ali, nakon skoro trideset godina na čelu svoje stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i, uz povremene prekide, na vlasti u Republici Srpskoj, Dodik je oslabljen”, piše NZZ.

U nastavku teksta se navodi mišljenje eksperta za Balkan Adnana Ćerimagića, koji je u intervjuu za NZZ rekao da je presuda djelimično iznenadila Dodika i da na to ukazuju i njegove kontradiktorne izjave. U istom govoru u kojem je odbio da prihvati presudu, on je rekao da Parlament Republike Srpske treba da odluči da li će biti održani izbori. Naglasio je i da mu je, prema presudi, omogućeno da ostane predsjednik svoje stranke i najavio da će se ponovo kandidovati za šest godina. Ćerimagić kaže: “Sam Dodik u ovom trenutku djeluje nesigurno i drži sve opcije otvorene.”

Kojim putem će sada krenuti Dodik?

Dodik ima nekoliko opcija za eskalaciju situacije. Pri tome je glavni cilj da se centralne bh. institucije predstave kao slabe, kaže Ćerimagić. Situacija je slična onoj u proljeće, kada je za Dodikom raspisana potjernica zbog toga što se nije pojavio na sudu. Tada ga ni granična policija ni policija Republike Srpske nisu htjele uhapsiti. A policijske snage BiH to nisu mogle. “To je bila Dodikova pobjeda”, kaže Ćerimagić i dodaje da je “on time uspio pokazati da je jači od bh. centralnih vlasti.”

On bi sada mogao ponovo da uradi istu stvar, tako što bi pustio policiju da reaguje u slučaju raspisivanja novih izbora. Pored toga, njegovi advokati bi mogli da odustanu od zahtjeva za preinačenje kazne zatvora u novčanu. U tom slučaju bi neko morao da ga uhapsi. Ćerimagić kaže: “Nejasno je da li će on krenuti tim putem. Ako teži eskalaciji situacije, to bi bila jedna od mogućnosti.”

NZZ podsjeća i kako je Milorad Dodik posljednjih godina u više navrata najavljivao velike stvari i prijetio, na primjer, da će odvojiti dio države sa srpskom većinom od Bosne i Hercegovine i ujediniti ga sa Srbijom. Međutim, mnoge njegove prijetnje ostale su prazne. Ćerimagić o tome, kako se navodi, kaže: “Šta će Dodik zaista provesti zavisi od toga ko ga podržava i ko vrši pritisak”.

Nada u Trumpa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, odani Dodikov prijatelj, u subotu je saopštio da Srbija ne prihvata presudu Apelacionog vijeća Suda BiH. On je, kako prenosi austrijski list Kurier, rekao i da ne bi uhapsio Dodika, ukoliko za njim bude raspisana potjernica.

Dok prijeti eskalacijom, Dodik će tragati za pragmatičnim rješenjima i dogovorima koji bi mu omogućili da se izvuče iz omče. Čini se da je američki predsjednik Donald Trump jedna od njegovih nada. Dodik je najavio da će uskoro, zajedno sa srpskim članom Predsjedništva BiH, napisati pismo Donaldu Trumpu. Ostaje da se vidi u kojoj će mjeri Trump, koji ima za rješavanje daleko ozbiljnije krize, biti zainteresiran za malu državu na jugoistočnom rubu Evrope. Osim toga, SAD su nekoliko puta proteklih godina uvodile sankcije Dodiku i njegovoj porodici – zbog korupcije i njegove destabilizirajuće politike u BiH, zaključuje se u tekstu švajcarskog NZZ-a.

(Kliker.info-DW)