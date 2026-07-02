Sergej Barbarez bio je izuzetno emotivan nakon utakmice sa Sjedinjenim Američkim Država i eliminacije sa Svjetskog prvenstva.

SAD je u San Franciscu trijumfovala rezultatom 2:0.

– Nažalost, kad smo imali utakmicu pod kontrolom, u nezgodnom momentu, iz našeg posjeda koji smo imali više od minute, primimo gol našom greškom. U drugom poluvremenu smo pokušali sve. Mladi momci zaista zaslužuju veliki kompliment. Stvarno ih volim – rekao je Barbarez koji je bio u suzama.

Da li smo nakon crvenog kartona mogli napraviti nešto više?

– Teško je permanentno ponavljati priče kao protiv Velsa i Italije. Da je bilo sreće, možda bismo se za nešto borili. Na kraju krajeva primite drugi gol, slobodnjak. Takav je sport, šta ćemo.

Kada je upitan da pošalje poruku navijačima, Barbarez je bio kratak

– Volim čitavu Bosnu i Hercegovinu, sve ljude što nas podržavaju – rekao je Barbarez nakon čega više nije mogao govoriti, udaljivši se od kamera.