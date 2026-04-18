Šesnaestogodišnja Ella Jovanović sinoć je aplauzima dočekana na stadionu Grbavica uoči utakmice između Željezničara i Posušja.

Elli je uručen prigodan poklon u bojama kluba.

Podsjećamo, Ella Jovanović je teško stradala u tramvajskoj nesreći 12. februara u Sarajevu.

Nakon što je u sarajevskoj bolnici prošla najkritičniju fazu nakon nesreće, njena porodica odlučila je nastavak liječenja povjeriti Specijalnoj bolnici Sv. Katarina u Zagrebu.

U saradnji s kompanijom Ottobock Adria, jednom od vodećih svjetskih kompanija u području protetike i ortotike, te prim. dr. Ognjenom Živkovićem, stručnjaci Specijalne bolnice Sv. Katarina osigurali su Elli savremeno protetsko rješenje koje objedinjuje najnovije tehnološke standarde.

Zahvaljujući zajedničkom radu stručnih timova obje institucije, Ella je uspjela napraviti svoje prve samostalne korake.