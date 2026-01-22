Suzdržani Dževad Mahhmutović presudio : Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a nije uložio veto na izbor nove Vlade RS-a

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske nije postigao konsenzus o pokretanju vitalog nacionalnog interesa na izbor Vlade RS, zbog čega ta odluka koja je usvojena u Narodnoj skupštini RS može da stupi na snagu.

Predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Alija Tabaković za Fenu kaže da su četiri delegata bila za pokretanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa, troje su bili protiv, a jedan delegat je bio suzdržan.

– Protiv pokretanja mehanizma bili su delegati Bošnjaci iz srpskih političkih partija, a suzdržan je bio delegat Dževad Mahmutović – rekao je Tabaković.

Delegati koji su tražili pokretanja mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa smatraju da v.d. predsjednice RS nije mogla dati mandat za sastav Vlade RS jer “Ustav RS poznaje samo kategoriju predsjednika RS“.

Narodna skupština RS izabrala je novu Vladu RS na čelu sa Savom Minićem u nedjelju, 18. januara nakon što je prethodno prihvatila njegovu ostavku.

Odluke o ostavci i izboru nove Vlade na čelu sa istim premijerom donesene su samo nekoliko dana prije izjašnjenja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o zahtjevu za ocjenu ustavnosti izbora Vlade RS na čelu sa Savom Minićem, kojem je mandat povjerio Milorad Dodik nakon pravosnažne presude Suda BiH o zabrani obavljanja javnih funkcija u narednih šest godina.

Ustavni sud BiH se o ovome izjašnjava danas na plenarnoj sjednici.

