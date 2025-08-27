Sutra sjednica CIK-a: Odlučuje se o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine zakazala je za 28. august sjednicu na kojoj će biti donesena odluka o raspisivanju i održavanju prijevremenih izbora za predsjednika entiteta RS, navodi se na zvaničnoj internet stranici ove institucije.

Ova pozicija je upražnjena nakon je Centralna izborna komisija oduzela mandat Miloradu Dodiku 18. augusta, na osnovu pravosnažne presude Suda Bosne i Hercegovine kojom je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane vršenja javnih funkcija zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika.

Dodik odbija da se povuče sa ove funkcije, a u međuvremenu je i Skupština entiteta RS usvojila niz neustavnih zakona i zaključaka koji se odnose na održavanje referenduma u tom bh. entitetu na kome bi se građani trebali izjasniti o presudi Suda Bosne i Hercegovine protiv Milorada Dodika i odluci CIK BiH kojom mu je oduzet mandat predsjednika entiteta RS.

Na dnevnom redu sjednice CIK-a je i Prijedlog Odluke da se Centralni birački spisak za izbor predsjednika entiteta RS zaključi na 27. august u 24 sata.

Pored toga, članovi CIK-a će raspravljati i o procedurama za provođenje prijevremenih izbora za predsjednika entiteta RS, te donijeti zaključak u vezi dodjele novca iz budžeta za ovu godinu za održavanje ovih izbora.

Bosna i Hercegovina još nema usvojen budžet. Predsjedništvo BIH je 19. augusta dostavilo prijedlog budžeta u kome je namijenjen novac za održavanje prijevremenih izbora u entitetu RS.

Kako bi stupio na snagu, mora biti usvojen i u oba doma Parlamenta BiH. Protivljenje ovom budžetu su već najavili predstavnici vlasti iz RS, predvođeni Dodikovim Savezom nezavisnih socijaldemokrata.

I svi dosadašnji prijedlozi budžeta u parlamentu su prošli na isti način u ovoj godini.

(Kliker.info-RSE)