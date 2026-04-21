To je scenario kojeg se Donald Trump boji i za koji se više puta zakleo da ga nikada neće dozvoliti: slanje američkih kopnenih snaga u operaciju koja bi mogla uvući SAD u još jedan “vječni rat” na Bliskom istoku. Ali kako se dvonedeljno primirje s Iranom bliži kraju i izgledi za obnovljene razgovore se smanjuju, čini se sve vjerovatnijim da će predsjednik prekršiti vlastito obećanje i narediti neku vrstu kopnene invazije.

Uprkos nadama u deeskalaciju, Trumpova administracija je u protekle dvije sedmice poslala dodatne snage u regiju, šaljući signal spremnosti za moguću eskalaciju. Dolaskom amfibijske jurišne grupe Boxer i pratećih marinaca kasnije ovog mjeseca, broj dodatnih trupa poslanih od početka primirja 8. aprila premašit će 10.000, izvještava The Guardian.

Rizik od kopnene invazije

“Ako više pažnje posvetimo onome što predsjednik Trump radi, a manje onome što govori, kopnena invazija izgleda prilično vjerovatno”, rekao je Ali Vaez, direktor iranskog projekta u Međunarodnoj kriznoj grupi. „Još ga nismo vidjeli da rasporedi značajne vojne snage na bojno polje, a da ih ne iskoristi.

Često je koristio američku vojnu moć nakon što ju je rasporedio, a u ovom slučaju je doslovno poslao hiljade vojnika u regiju. Dakle, mislim da su šanse za pokretanje kopnene invazije mnogo veće nego što ljudi misle. Ovdje postoji jasan rizik od proširenja misije.“

Mohammad Bagher Ghalibaf, predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač u mirovnim pregovorima, rekao je u ponedjeljak da se islamski režim priprema da odigra „nove karte na bojnom polju“ ako se borbe nastave.

Abbas Aragchi, iranski ministar vanjskih poslova koji je vodio dvije runde pregovora sa SAD-om prije nego što su prekinuti vojnom akcijom, bio je prkosan kada ga je NBC pitao da li se Iran boji američke invazije.

„Ne, čekamo ih. Uvjereni smo da im se možemo suprotstaviti i da bi to bila katastrofa za njih“, rekao je. Ashkan Hashemipour, iranski analitičar na Univerzitetu Oxford, smatra da ovo nije samo retorika. „Čini se da se Iran trenutno prilično dobro snalazi u ratu koji se vodi na nebu i na moru. Ako se borbe presele na kopno, znaju da će tamo biti još jači“, objasnio je.

Pouke iz rata s Irakom

Samopouzdanje Irana proizilazi iz činjenice da je Islamska Republika već iskusila – i odbila – jednu kopnenu invaziju. Rat s Irakom od 1980. do 1988. bio je poligon za sadašnju generaciju iranskih vojnih zapovjednika.

Sukob, koji je započeo nakon što je Sadam Husein naredio napad na Iran nakon Islamske revolucije 1979. godine, pretvorio se u krvavi rat iscrpljivanja koji je završio pat pozicijom. Ideološki motivirane iranske snage uspjele su odbiti bolje opremljenu iračku vojsku koju su opskrbljivali Zapad i Sovjetski Savez.

„Taj rat je bio formativno iskustvo za iranske tvrdolinijaše i konzervativce. Oni su ga vidjeli ne samo kao rat između Irana i Iraka, već kao veliki pokušaj Sjedinjenih Država i Zapada da potkopaju Islamsku revoluciju“, rekao je Nader Hashemi, profesor bliskoistočne politike na Univerzitetu Georgetown.

„Postoje jasne paralele i veze koje Islamska Republika povlači između tog iskustva i trenutnog rata. Iz njihove perspektive, ono što se sada dešava samo potvrđuje da su cijelo vrijeme bili u pravu. Najveća svjetska sila, Sjedinjene Države, i njen najveći saveznik na Bliskom istoku pokušavaju svrgnuti Islamsku Republiku, a sada je žele napasti i okupirati.“

Decentralizovana odbrana

Vojno i tehnološki inferiorniji od Sjedinjenih Država, Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) bi se vjerovatno oslanjao na asimetričnu taktiku i gerilski rat u slučaju američke invazije.

Kako bi se osigurala maksimalna fleksibilnost, IRGC je podijeljen na 31 provincijsku jedinicu, što je otprilike ekvivalentno broju provincija u zemlji, eliminirajući potrebu za centraliziranom komandom koju bi mogli uništiti američki ili izraelski napadi.

Saeid Golkar, profesor na Univerzitetu Tennessee i stručnjak za IRGC, kaže da je plan zamišljen nakon američke invazije na Irak 2003. godine. „Ideja je da se Iran razbije u mozaik u kojem se svaki dio brani samostalno“, objasnio je.

Veća, iako politički manje moćna, konvencionalna oružana snaga poznata kao Artesh također bi igrala vitalnu ulogu. Prema reformama iz 2009. godine, Artesh je podijeljen na jedinice za brzu paljbu sa sjedištem u 12 regionalnih sjedišta, a cilj im je također bio osloboditi lokalne komandante od centralne komande.

Prema analitičaru Hashemipouru, glavna uloga Artesha bila bi prisiliti američke snage da istovremeno vode dva rata – “jedan konvencionalni, jedan nekonvencionalni”. Nekonvencionalni rat, koji predvodi IRGC, oslanjao bi se i na paravojne snage Basij, poznate po svojim napadima “ljudskog talasa” u ratu protiv Iraka.

Međutim, Golkar umanjuje vojni značaj milicije, opisujući je kao “instrument za unutrašnju represiju” i izražavajući sumnje u spremnost njenih članova za borbu zbog opadanja religioznosti i široko rasprostranjenog nezadovoljstva režimom.

Posljedice eskalacije

S obzirom na to da je Trumpov fokus na ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, kopnena operacija mogla bi – barem u početku – biti ograničena na okupaciju jednog ili više otoka uz južnu obalu Irana, umjesto pune invazije.

“U Iraku i Afganistanu, Iran i njegova Revolucionarna garda bili su u središtu zbivanja, pokušavajući stvoriti kaljužu za Amerikance. No, kako ne postoje vanjske zemlje koje bi mogle podržati pobunu u Iranu, nećemo vidjeti isti scenarij kao u Iraku”, rekao je.

Ishod bi tako mogao ovisiti o stavu nezadovoljnog iranskog stanovništva i spremnosti SAD-a da podnese žrtve. “Svaka kopnena invazija vjerojatno bi uključivala značajne američke žrtve, što je nešto što bi Iranci zapravo i željeli vidjeti”, rekao je Vaez, dodajući da je Trump možda već izgubio potporu protivnika režima svojim prijetnjama.

“Ne možemo generalizirati raspoloženje javnosti, ali važno je uzeti u obzir u kojem bi se trenutku sukoba dogodila kopnena invazija. To bi bilo nakon što je predsjednik Trump zaprijetio da će Iran vratiti u kameno doba.

Javno mnijenje u Iranu okreće se protiv ovog rata, a slanje kopnenih snaga vjerojatnije bi koristilo režimu nego njegovim protivnicima. Ako se američke čizme nađu na iranskom tlu, Revolucionarna garda smatrat će ih lakim metama i sigurno će pokušati nanijeti što veće gubitke.

(Kliker.info-Index)