Sutkinja Sena Uzunović objasnila zašto je podnijela krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika

Sutkinja Suda Bosne i Hercegovine Sena Uzunović podnijela je krivičnu prijavu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za lažno prijavljivanje i davanje dara ili drugih oblika koristi, jer je nakon izricanja presude rekao da je došao njen blizak rođak i tražio novac za oslobađajuću presudu, potvrdila je sutkinja za Detektor.

Uzunović za Detektor kaže kako je podnijela prijavu Tužilaštvu BiH neposredno nakon izricanja prvostepene presude, kada je Dodik proglašen krivim zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH, te nakon objave u medijima kada je on rekao da je mu je sutkinja preko rođaka tražila novac kako bi donijela oslobađajuću presudu.

– Neposredno nakon presude sam davala izjavu u svojstvu svjedoka za dvije osobe koje su mi prijetile putem TikToka, koji su bili u pritvoru, i tada sam zatražila da se otvori novi KTA predmet (neodređeno krivično djelo ili počinilac, a ukazuje na protivpravnu radnju) i podnijela prijavu za lažno prijavljivanje putem medija i za eventualno davanje dara ili drugih oblika koristi – rekla je Uzunović.

Kaže kako je prijavu protiv Dodika podnijela krajem februara dežurnom tužiocu Igoru Dubaku, te da ne zna za status te prijave.

– Jer ja niti sam upoznata s tim, niti sam slala bilo koga od članova moje porodice. Tražila sam da se istraži. Ako je tačno, nek se izvoli provjeriti, kome je dao ako je dao, i ko se to u moje ime predstavljao jer ja apsolutno nikakve veze s tim nemam. Ja stojim iza te prijave i što se mene tiče, ukoliko se dokaže tačnim da je on nekome u moje ime, a ja s tim nikakve veze nemam, dao novac, neka se izvoli procesuirati – i on što je dao i taj što je primio, tako zakon nalaže – ističe Uzunović.

Sutkinja Uzunović je donijela nepravosnažnu presudu kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina vršenja dužnosti predsjednika zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika.

Dodik je proglašen krivim da je od 1. do 9. jula 2023. u Banjoj Luci, svjesno i znajući da je visoki predstavnik Christian Schmidt donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH od 1. jula iste godine, kao i odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS-a, preduzimao radnje s ciljem nastavka zakonodavnog postupka, ne primjenjujući i ne provodeći odluke visokog predstavnika.

Zbog prijetnji Uzunović nakon izricanja prvostepene presude, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsila je Marka Plavšića i Ljubana Jukića. Njima je tada određen jednomjesečni pritvor.

Detektor nije uspio dobiti komentar Dodikovih advokata Gorana Bubića i Ante Nobila.

(Kliker.info-Detektor)