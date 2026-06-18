Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), jer je, gostujući u televizijskoj emisiji, veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor.

Prijavu protiv Dodika je podnio Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica.

– Predmet je u radu i vrše se provjere navoda iz prijave – kazali su iz Tužilaštva.

Dodik je, gostujući u televizijskoj emisiji, naveo kako je Mladić, “vrhovni komandant Vojske Republike Srpske (VRS), narodni heroj ovoga naroda”, te se pohvalio kako je, kao svjedok odbrane, svjedočio u Haagu u procesima protiv Mladića i Radovana Karadžića, prvog predsjednika RS-a, osuđenog za genocid u Srebrenici i druge zločine u BiH. Na istu kaznu je za genocid i druge zločine osuđen bivši komandant VRS-a Mladić.

Detektor je ranije pisao da pravni stručnjaci i žrtve smatraju da ovo Dodikovo televizijsko gostovanje mora biti predmetom procesuiranja.

Bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko nametnuo je izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje i kažnjava veličanje ratnih zločinaca. Dodjela priznanja, nagrada, spomenica, bilo kakvog podsjetnika ili bilo kakve privilegije osobi osuđenoj pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, bit će kažnjena zatvorskom kaznom od najmanje tri godine, propisano je, između ostalog, izmjenama zakona.

(Kliker.info-BHRT)