Nakon jučerašnje prijetnje ameri;kog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju američkih snaga iz Njemačke, u petak je uslijedila i nova – ovoga puta Europskoj uniji u cjelini.

Naime, kako piše medij POLITICO, predsjednik Trump je u petak izjavio kako će povećati carine na automobile i auto dijelove iz Europske unije jer blok od 27 zemalja ne ispunjava svoje obaveze iz trgovinskog sporazuma postignutog prošlog ljeta.

„Sa zadovoljstvom objavljujem da ću, na osnovu činjenica da se Europska unija ne pridržava našeg u potpunosti dogovorenog trgovinskog sporazuma, sljedeći tjedan povećavaju carine koje se naplaćuju Europskoj uniji za automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Države“, napisao je Trump na Truth Socialu. „Carina će se povećati na 25%.“

Carine na europskim automobilima i auto dijelovi trenutno su postavljeni na 15 posto kao dio Turnberryjevog sporazuma, sporazum koji su EU i SAD postigli prošlog srpnja u Trumpovom odmaralištu u Škotskoj. Sporazum je zahtijevao od EU da snizi svoje carinske stope na američku industrijsku robu, kupi energiju u vrijednosti od 750 milijardi dolara i uloži 600 milijardi dolara u zamjenu za niže carinske stope od SAD-a.

Trumpova prijetnja dolazi tjedan dana nakon što je visoki trgovinski dužnosnik EU-a, Maroš Šefčovič, otputovao u Washington kako bi se sastao sa dužnosnicima Trumpove administracije i vratio se uvjeren da je sporazum između dviju zemalja i dalje čvrst.

Šefčovič je tada rekao da ga je „veleposlanik [Jamieson] Greer, kao i svi moji sugovornici, uvjerio da je dogovor za obje strane… A za nas su uvjeti dogovora i svi uvjeti apsolutno temeljni za dokazanost i ispunjenje.“

Frustracije na obje strane

Te su se pojavile usprkos dugotrajnim trgovinskim napetostima između dva partnera. EU je nezadovoljan brojem proizvoda koji su pogođeni američkim tarifama na čelik i aluminij, a SAD je frustriran sporom dinamikom dokazanog sporazuma do kraja srpnja od strane EU.

Iako je Europski parlament u ožujku usvojio zakon kojim bi se smanjile carine na američku robu, blok još uvijek mora pregovarati o sporazumu sa svojim glavnim gradovima članicama i Europskom komisijom.

“Ponašanje predsjednika Trumpa je neprihvatljivo; mi u EU, u Europskom parlamentu, poštujemo sporazum sa Škotskom. Trenutno izrađujemo nacrt zakona; imamo parlamentarni stav i cilj nam je finalizirati ga u lipnju. Međutim, SAD su više puta prekršile sporazum, na primjer više od 400 proizvoda koji sadrže čelik i aluminij”, rekao je predsjednik njemačkog Bern26 predsjednika i postojani predsjednik parlamenta. Odbor za međunarodnu trgovinu u Europskom parlamentu, u izjavi u petak.

„Ovaj posljednji potez pokazuje koliko je američka strana nepouzdana“, nastavio je. „Već smo svjedočili ovim proizvoljnim napadima SAD-a u slučaju Grenlande; to nije način na koji se treba odnositi prema bliskim partnerima. Sada možemo odgovoriti samo s najvećom jasnoćom i čvrstoćom, oslanjajući se na naše stava.“

Carine na automobile i auto dijelove iz EU izdane su prema članku 232, koji se fokusira na određenu industriju. Na tu ovlast nije utjecala presuda Vrhovnog suda iz veljače kojom su poništene neke od Trumpovih tarifa, što administraciji daje široku fleksibilnost da brzo poveća carine u tom sektoru.

Automobilske carine odigrale su značajnu ulogu u prisiljavanju EU da sjedne za pregovarački stol prošlog ljeta, vršeći pritisak na prepoznatljivu njemačku automobilsku industriju, uključujući velike marke poput Volkswagena, BMW-a i Audija.

