Sud BiH presudio : Bivši generalni direktor Bosnalijeka Nedim Uzunović osuđen na 10 godina zatvora

Sud Bosne i Herecgovine danas je osudio bivšeg generalnog direktora kompanije Bosnalijek Nedima Uzunovića na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina. Presuda je prvostepena.

Ostalim optuženim u tom predmetu izrečene su kazne zatvora u trajanju od po jedne godine, dok je pravnom licu Bosnalijek izrečena novčana kazna od 2,5 miliona KM.

Sud BiH je naložio oduzimanje imovine Uzunoviću, koja je vrijedna 2,8 miliona.

U tom postupku, Uzunović i još 14 fizičkih i pravnih osoba bili su optuženi za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, sklapanje štetnih ugovora te pranje novca između 2005. i 2016. godine u Bosnalijeku.

Tužilaštvo je podiglo optužnicu 2023. godine, prema kojoj je Nedim Uzunović kao organizator, sa više drugih osoba, djelujući kao organizovana grupa, zbog ostvarivanja nezakonite imovinske koristi, a suprotno interesima kompanije Bosnalijek, vršio finansijske transakcije putem više offshore kompanija registrovanih na Britanskim Djevičanskim otocima i Sejšelima, a za navodne marketinške ili konsultantske usluge koje nisu izvršene.

