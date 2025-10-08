Sud BiH potvrdio : Dodik, Višković i Stevandić ostaju pod istragom

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik te nekadašnji entitetski premijer Radovan Višković, kao i aktualni predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, i dalje su pod istragom zbog sumnje da su počinili kazneno djelo pokušaja rušenja ustavnog poretka, a Sud BiH zbog toga im je produžio mjere zabrane.

Iz državnog su suda u srijedu potvrdili kako se Dodik, Višković i Stevandić i dalje moraju javljati policiji u redovnim terminima. U očitovanju Suda BiH pojašnjeno je kako sva trojica i dalje imaju status osumnjičenika, a posljednja kontrola njihova kretanja provedena je u septembru .

Mjere zabrane, odnosno ograničenja, određene su im u julu kada su se najprije Dodik, a potom i Višković i Stevandić, ipak pojavili na Sudu BiH nakon što su mjesecima bili u statusu bjegunaca od pravde jer su se odbili odazvati pozivima Tužiteljstva BiH na saslušanje u sklopu istrage koja je otvorena nakon što su njih trojica kao najviši entitetski dužnosnici potaknuli donošenje zakona kojima su u RS-u pokušali spriječiti djelovanje državnih policijskih agencija i pravosudnih tijela.

To su učinili kao odgovor na ranije pokrenuti sudski postupak protiv Dodika koji je na kraju i osuđen na godinu dana zatvora nakon što je proglašen krivim za nepoštivanje odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice. Zbog toga je ostao i bez mandata predsjednika RS.

Odbijanje Dodika, Viškovića i Stevandića da se odazovu pozivima Tužiteljstva BiH dovelo je do toga da je Sud BiH za njima raspisao potjernicu i odredio im pritvor. Suočeni s mogućnošću da budu uhićeni i pritvoreni, u julu su se ipak dobrovoljno predali, odnosno pojavili na sudu koji ih je nakon toga pustio na slobodu, ali je odredio obvezni policijski nadzor.

Dodik je nakon smjene s mjesta predsjednika RS nastavio voditi stranku Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), a Viškovića, koji je također njezin član, prisilio je da podnese ostavku na dužnost entitetskog premijera. Jedino je Stevandić ostao na istoj poziciji predsjednika Narodne skupštine RS, no on ima vlastitu stranku koja je koalicijski partner SNSD-a.

(Kliker.info-Hina)