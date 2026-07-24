Hrvatska stranka prava (HSP) uložila je žalbu na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojom je ovjerena kandidatura Slavena Kovačevića za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Apelaciono odjeljenje Suda BiH odbilo je žalbu i potvrdilo odluku CIK-a.

U svojoj žalbi HSP je kao ključni argument naveo tvrdnju da Kovačević ne predstavlja “legitimnog političkog predstavnika” hrvatskog naroda.

Međutim, Sud BiH je odbacio takve navode, ističući u svom Rješenju da pojam “legitimnog predstavljanja” u Predsjedništvu BiH nije definiran niti propisan važećim zakonima.

“Institucija Predsjedništva počiva na paritetnoj zastupljenosti tri člana Predsjedništva koji se izjašnjavaju kao Bošnjak, Hrvat i Srbin uz osiguranu teritorijalnu zastupljenost: dva člana Predsjedništva s teritorije Federacije BiH i jedan s teritorije Republike Srpske. U tom smislu, niti je Ustavom BiH kao najvišim pravnim aktom, niti Izbornim zakonom propisan element ‘legitimnosti predstavljanja u Predsjedništvu’ na koji ukazuje neosnovano žalitelj”, navodi se u obrazloženju Suda BiH.

Kako bi dodatno potkrijepio svoj stav, Sud BiH se pozvao na odredbe Ustava BiH i Izbornog zakona BiH, iz kojih proizlazi da “legitimnost predstavljanja” nije zakonski uslov za kandidaturu ili izbor u Predsjedništvo BiH.

U obrazloženju se naglašava da Ustav BiH od kandidata za Predsjedništvo BiH zahtijeva ispunjavanje dva osnovna kriterija: da se kandidat izjašnjava kao pripadnik jednog od konstitutivnih naroda i da dolazi s teritorije entiteta iz kojeg može biti biran.

Zbog toga je žalba HSP-a ocijenjena kao neosnovana i odbijena. Sud je također istaknuo da CIK BiH nema nadležnost procjenjivati političke stavove kandidata, već isključivo provjeravati ispunjavaju li kandidati zakonom propisane uvjete za ovjeru kandidatura.

“CIK BiH u tom postupku nije ovlaštena ocjenjivati da li je kandidat ‘legitimni predstavnik’ određenog konstitutivnog naroda niti da li određena politička stranka smatra da kandidat predstavlja ili ne predstavlja interese tog naroda, iz kojih razloga nije mogla odbiti ovjeru kandidature”, utvrđeno je u Apelacionom odjeljenju Suda BiH.

O ovom pitanju u vijeću Apelacionog odjeljenja odlučivali su Staniša Gluhajić, Zvjezdana Antonović i Dinka Bešlagić-Čovrk.

(Kliker.info-agencije)