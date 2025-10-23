hamburger-icon

Kliker.info

Stupni Do kod Vareša: HVO je prije 32 godine ubio 38 Bošnjaka, a neke od njih su žive zapalili

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Stupni Do kod Vareša: HVO je prije 32 godine ubio 38 Bošnjaka, a neke od njih su žive zapalili

23 Oktobra
16:35 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Adnan Sirovica prisustvovao je obilježavanju 32. godišnjice masakra nad bošnjačkim stanovništvom sela Stupni Do kod Vareša, jednog od najtežih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

U napadu pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) 23. oktobra 1993. godine ubijeno je 38 civila, među kojima i petero djece, a selo je u potpunosti spaljeno.

Svake godine, mještani Stupnog Dola i Vareša prisjećaju se žrtava ovog zločina i šalju poruku da se takva stradanja nikada više ne smiju ponoviti.

Ne postoji opravdanje za zaborav, jer zaborav zločina rađa nove zločine. Pozivam na pravdu i naglašavam da bi bilo ispravno da svi počinioci ratnih zločina, bez obzira na kojoj su strani bili, odgovaraju pred zakonom i pokaju se za svoje zločine. Budućnost se može graditi samo na istini“, kazao je ministar Sirovica, saopćeno je iz Press službe ZDK.

Inače, pripadnici jedinica “Apostoli” i “Maturice” Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) 23. oktobra 1993. godine ubili su 38 ljudi a neke od njih žive zapalili.

Prema presudi Haškog tribunala, Ivica Rajić je osuđen na 12 godina zatvora zbog umiješanosti u napad na selo Stupni Do koji je prouzročio smrt civila, kao i uništenje sela.

Također je osuđen zbog uloge koju je imao u sakupljanju više od 250 bošnjačkih muškaraca u Varešu i kasnijeg nečovječnog postupanja prema njima.

Izgorjela tijela dvije starice pronađena su u jednoj kući, od kojih je jedna bila invalid, a izgorjela tijela sedam članova iste bošnjačke porodice, od čega dva muškarca, tri žene i dvoje djece od dvije i tri godine, pronađena su u njihovom skloništu, navodi se u presudi Rajiću.

(Kliker.info-Fena)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku