Stupni Do kod Vareša: HVO je prije 32 godine ubio 38 Bošnjaka, a neke od njih su žive zapalili

“Ne postoji opravdanje za zaborav, jer zaborav zločina rađa nove zločine. Pozivam na pravdu i naglašavam da bi bilo ispravno da svi počinioci ratnih zločina, bez obzira na kojoj su strani bili, odgovaraju pred zakonom i pokaju se za svoje zločine. Budućnost se može graditi samo na istini“, kazao je ministar Sirovica, saopćeno je iz Press službe ZDK.