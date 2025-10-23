Stupni Do kod Vareša: HVO je prije 32 godine ubio 38 Bošnjaka, a neke od njih su žive zapalili
Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Adnan Sirovica prisustvovao je obilježavanju 32. godišnjice masakra nad bošnjačkim stanovništvom sela Stupni Do kod Vareša, jednog od najtežih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Svake godine, mještani Stupnog Dola i Vareša prisjećaju se žrtava ovog zločina i šalju poruku da se takva stradanja nikada više ne smiju ponoviti.
“Ne postoji opravdanje za zaborav, jer zaborav zločina rađa nove zločine. Pozivam na pravdu i naglašavam da bi bilo ispravno da svi počinioci ratnih zločina, bez obzira na kojoj su strani bili, odgovaraju pred zakonom i pokaju se za svoje zločine. Budućnost se može graditi samo na istini“, kazao je ministar Sirovica, saopćeno je iz Press službe ZDK.
Inače, pripadnici jedinica “Apostoli” i “Maturice” Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) 23. oktobra 1993. godine ubili su 38 ljudi a neke od njih žive zapalili.
Prema presudi Haškog tribunala, Ivica Rajić je osuđen na 12 godina zatvora zbog umiješanosti u napad na selo Stupni Do koji je prouzročio smrt civila, kao i uništenje sela.
Također je osuđen zbog uloge koju je imao u sakupljanju više od 250 bošnjačkih muškaraca u Varešu i kasnijeg nečovječnog postupanja prema njima.
Izgorjela tijela dvije starice pronađena su u jednoj kući, od kojih je jedna bila invalid, a izgorjela tijela sedam članova iste bošnjačke porodice, od čega dva muškarca, tri žene i dvoje djece od dvije i tri godine, pronađena su u njihovom skloništu, navodi se u presudi Rajiću.
(Kliker.info-Fena)
