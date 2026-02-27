Stručnjak za raketne sisteme Vilko Klasan : Amerika će napasti Iran ovaj ili sljedeći vikend! Plešemo po rubu nuklearnog rata (Video)

Vilko Klasan, penzionisani brigadir hrvatske vojske i stručnjak za raketne sisteme bio je gost večerašnjeg „Centralnog dnevnika“ sa Senadom Hadžifejzovićem.

„Amerika će napasti Iran, ovaj ili sljedeći vikend. Puno toga ukazuje na to. Sve ambasade, američko osobolje i brodovi napuštaju Iran i Izrael. Rat je neizbježan. Najveća sila od 2003. je koncentrisana. Amerika gubi vjerodostojnost svojim ponašanjem i novom doktrinom koja je Donaldova. Taj rat može imati nepredvidive posljedice. Teško je naslutiti u kojem smjeru može ići. Rat se može prenijeti na druge zemlje. To za cijeli svijet ne bi bilo dobro“ rekao je Klasan na početku razgovora pa dodao:

„Iran nije Venecuela. Ako se ide na smjenu režima, to uspjeti neće. Na to isključivo ima pravo iranski narod. Svjetski poredak nikad nije bio krhkiji. Ako krene rat, čim krene, cijene nafte će skočiti. Kako bi Amerika odgovorila niko ne može predvidjeti, ali sve ide u smjeru najgoreg mogućeg događaja. Upotrijebilo bi se nuklearno oružje. Iran se povući neće, prijetiti ne da. Ne vidim ratnog rješenja za Bliski istok. Ne vidim rješenje. To i Ameriku može koštati. Najbolje bi bilo da se desit fejk rat. Svi zadovoljni, svi pobijedili, nema nuklarnog oružja i da to diplomatski završi.“

(Kliker,info-Face TV)