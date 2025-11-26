hamburger-icon

Kliker.info

Stravični prizori u Hong Kongu : U požaru u stambenom kvartu poginulo najmanje 13 ljudi (VIDEO)

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Stravični prizori u Hong Kongu : U požaru u stambenom kvartu poginulo najmanje 13 ljudi (VIDEO)

26 Novembra
16:42 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Najmanje 13 ljudi, uključujući vatrogasca, poginulo je, dok je 16 povrijeđeno u Hong Kongu u srijedu kada je izbio veliki požar u stambenom kvartu.Od 28 povrijeđenih osoba na mjestu događaja, devet ih je odmah proglašeno mrtvima, dok su još četiri kasnije umrle u bolnici, prema “South China Morning Postu”.

Šest povrijeđenih je u kritičnom stanju.

Plamen se brzo proširio preko bambusovih skela u naselju na svih osam blokova u naselju Tai Po.
Osam blokova naselja Wang Fuk Court, uključuje više od 1.900 stanova.

Vatrogasna služba je podigla protivpožarni alarm na najviši nivo.Prema policiji, još nekoliko osoba je i dalje zarobljeno u zgradi u kojoj je požar izbio.Spasilačke operacije se nastavljaju.

(Kliker.info-agencije)
Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku