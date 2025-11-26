Stravični prizori u Hong Kongu : U požaru u stambenom kvartu poginulo najmanje 13 ljudi (VIDEO)

Najmanje 13 ljudi, uključujući vatrogasca, poginulo je, dok je 16 povrijeđeno u Hong Kongu u srijedu kada je izbio veliki požar u stambenom kvartu.Od 28 povrijeđenih osoba na mjestu događaja, devet ih je odmah proglašeno mrtvima, dok su još četiri kasnije umrle u bolnici, prema “South China Morning Postu”.