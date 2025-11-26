Stravični prizori u Hong Kongu : U požaru u stambenom kvartu poginulo najmanje 13 ljudi (VIDEO)
26 Novembra
16:42 2025
Najmanje 13 ljudi, uključujući vatrogasca, poginulo je, dok je 16 povrijeđeno u Hong Kongu u srijedu kada je izbio veliki požar u stambenom kvartu.Od 28 povrijeđenih osoba na mjestu događaja, devet ih je odmah proglašeno mrtvima, dok su još četiri kasnije umrle u bolnici, prema “South China Morning Postu”.
Šest povrijeđenih je u kritičnom stanju.
Plamen se brzo proširio preko bambusovih skela u naselju na svih osam blokova u naselju Tai Po.
Osam blokova naselja Wang Fuk Court, uključuje više od 1.900 stanova.
Vatrogasna služba je podigla protivpožarni alarm na najviši nivo.Prema policiji, još nekoliko osoba je i dalje zarobljeno u zgradi u kojoj je požar izbio.Spasilačke operacije se nastavljaju.
(Kliker.info-agencije)
