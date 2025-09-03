Stravična nesreća u Portugalu : Kosi lift u Lisabonu iskočio iz šina, poginulo 15 osoba (VIDEO)

Najmanje 15 osoba je poginulo, a 18 ih je povrijeđeno u teškoj nesreći koja se dogodila u srijedu u Lisabonu, kada je kosi lift Glória, jedan od najpoznatijih simbola grada i popularna turistička atrakcija, iskliznuo iz šina. Uzrok nesreće za sada nije poznat.

Prema podacima Nacionalnog instituta za hitnu medicinu, najmanje pet povrijeđenih je u teškom stanju, dok je među njima i trogodišnjak koji, srećom, nije životno ugrožen.

Povrijeđeni su prevezeni u više bolnica, uključujući one koji se nalaze u mjestima São José, Santa Maria i São Francisco Xavier.

Istraga u toku

Portugalska pravosudna policija uključila je svoj Odjel za ubistva u istragu, a Tužilaštvo Lisabona otvara službeni postupak. Vlada Portugala proglasila je nacionalnu žalost, dok je Gradsko vijeće Lisabona uvelo trodnevnu žalost, piše CNN Portugal.

Kompanija Carris, koja upravlja liftom, tvrdi da su svi protokoli održavanja sprovedeni i poštovani, uključujući generalne servise i redovne inspekcije, te je najavila saradnju s vlastima u utvrđivanju uzroka nesreće.

Reakcije vlasti i EU

Premijer Portugala izrazio je “duboko žaljenje i solidarnost s porodicama žrtava”, dok je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila da je “s tugom primila vijest o iskliznuću poznatog Elevadora da Glória” i uputila saučešće porodicama.

Gradonačelnik Lisabona Carlos Moedas, kazao je da je ovo “tragičan dan” za grad i pohvalio brzu reakciju vatrogasaca, koji su na mjesto nesreće stigli tri minute nakon dojave.

Simbol Lisabona

“Elevador da Glória”, kapaciteta do 42 osobe, jedan je od najpoznatijih kosih liftova u Lisabonu, koji povezuje centar grada s vidikovcem Jardim de São Pedro de Alcântara. Atrakcija je omiljena među turistima koji žele doživjeti panoramski pogled na glavni grad Portugala.