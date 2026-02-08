hamburger-icon

Stravičan pad legendarne Lindsey Vonn: Ovo može biti kraj karijere (VIDEO)

Stravičan pad legendarne Lindsey Vonn: Ovo može biti kraj karijere (VIDEO)

08 Februara
16:42 2026
Foto : Jacquelyn Martin AP

Povratak legendarne Lindsey Vonn na najveću svjetsku scenu završio je na najteži mogući način. Američka skijašica, koja je u 41. godini odlučila ponovo pomjeriti granice i takmičiti se u Cortini, doživjela je težak pad u ranoj fazi olimpijskog spusta.

Iako je nedavno pretrpjela ozbiljnu povredu ligamenata koljena, Vonn je skupila hrabrost da se pojavi na startu, ali se ispostavilo da je rizik bio prevelik.

Tokom svoje blistave karijere, Vonn je osvojila tri olimpijske medalje: zlato u spustu i bronzu u superveleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru, te još jednu bronzu u PyeongChangu 2018. godine.

Na kraju je stazu napustila helikopterom, a teške i mučne scene nastavile su se i nakon njenog pada.

(Kliker.info-agencije)

