Stravičan pad legendarne Lindsey Vonn: Ovo može biti kraj karijere (VIDEO)

Povratak legendarne Lindsey Vonn na najveću svjetsku scenu završio je na najteži mogući način. Američka skijašica, koja je u 41. godini odlučila ponovo pomjeriti granice i takmičiti se u Cortini, doživjela je težak pad u ranoj fazi olimpijskog spusta.

Prizori na stazi bili su potresni – dok su medicinske ekipe žurno reagovale kako bi joj ukazale prvu pomoć, planinom su odjekivali jauci i plač slavne Amerikanke.

Iako je nedavno pretrpjela ozbiljnu povredu ligamenata koljena, Vonn je skupila hrabrost da se pojavi na startu, ali se ispostavilo da je rizik bio prevelik.

Tokom svoje blistave karijere, Vonn je osvojila tri olimpijske medalje: zlato u spustu i bronzu u superveleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru, te još jednu bronzu u PyeongChangu 2018. godine.

Njen nedavni povratak iz penzije i nekoliko zapaženih rezultata u aktuelnoj sezoni podgrijali su nadu da bi karijeru mogla zaokružiti još jednim velikim podvigom, ali sudbina je imala drugačije planove.